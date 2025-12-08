Haroldo e Paz ainda são os CEOs certos, apesar do tombo para a Série B

Foto: Samuel Setubal e Gabriel Silva Marcelo Paz e Haroldo Martins

Apesar do cenário desolador provocado pelo rebaixamento de Ceará e Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro, é preciso cuidado para que a frustração atual não apague anos de construção e profissionalização.

Haroldo Martins e Marcelo Paz cometeram erros. Isso é inegável. Se não houvesse falhas importantes em decisões técnicas, planejamento e execução, os dois clubes não estariam na situação em que terminaram a temporada. Mas a avaliação não pode ser rasa e nem imediatista.

Haroldo e Paz conhecem profundamente seus clubes, suas dores e suas virtudes. Foram protagonistas de sucesso faz pouco tempo, guardadas as proporções de cada um. A rota foi quebrada agora, mas não vejo ninguém com melhores valências para a retomada de cada instituição.

Há diferenças na governança. No Ceará, a permanência de Haroldo depende do presidente ou de sua própria decisão. No Fortaleza, Marcelo Paz responde ao Conselho de Administração, que pode substituí-lo, ou ele próprio optar por sair. São modelos distintos, mas com um ponto comum: o debate sobre continuidade não pode ser movido apenas pela raiva do resultado.

Um rebaixamento dói, custa caríssimo e exige mudanças enormes e rápidas. Porém, não pode definir, sozinho, o futuro de quem ajudou a elevar o patamar desses clubes.