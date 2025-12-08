Foto: ANDERSON MENDES/COMKT-VRFC Bola do Campeonato Brasileiro Série B, nova realidade de Ceará e Fortaleza

Marília Mendonça foi uma grande cantora e compositora brasileira. Sua canções emocionais, como intérprete ou autora, transformavam sentimentos profundos em hinos populares que ganharam o País. Era uma mulher e tanto, que também abordou e teve relevância na defesa do empoderamento feminino. Na letra da música "Todo Mundo Vai Sofrer", eternizada na sua voz, ela diz no refrão: "Quem eu quero, não me quer / quem me quer, não vou querer / ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer". Obviamente não há relação alguma com esporte, mas cabe perfeitamente no domingo tenebroso do futebol cearense. Ceará e Fortaleza, juntos, caíram para a Série B do Campeonato Brasileiro, em um dia que já está, com destaque, na história negativa dos rivais, mais unidos do que nunca.

Pouco importa se ambos tiveram caminhos diferentes no torneio, mas a queda em um campeonato de 38 rodadas foi extremamente merecida. São duas situações incontestáveis porque é muito jogo para não conseguir ser melhor do que quatro equipes.

O Fortaleza começou mal demais a competição, não conseguiu evoluir em nada com Vojvoda e Renato Paiva. Reagiu, é verdade, da forma que era possível com Palermo, ficou nove jogos sem perder, mas não foi capaz de se salvar, justamente quando dependia apenas de suas forças.

O Ceará, por sua vez, não trocou de técnico e manteve Léo Condé durante todo o certame. Era o normal a se fazer, evidente. Começou bem a competição, tinha certa regularidade, mas sempre esteve no limite da classificação. Foi falhar muito feio quando não podia, justamente na reta final, somando apenas um ponto nos 15 mais recentes. Uma bobeada enorme.

Assim, ambos terminaram a competição com 43 pontos. Estiveram entre os piores mandantes, algo gravíssimo no regulamento de pontos corridos. O Alvinegro também terminou a Série A como o segundo pior ataque, enquanto o Fortaleza foi a quarta pior defesa e o sexto pior ataque. Complicado.

Agora, é preciso lamber as feridas, mas por pouco tempo. Será uma reconstrução complicada para ambos, porque o aspecto financeiro vai pesar, com muito menos receita para o ano que vem. Mas, a realidade se impõe. E ninguém solta a mão de ninguém.

Depois de 17 anos, Ceará e Fortaleza vão disputar juntos a Série B. A vez mais recente que isso ocorreu foi em 2009. Naquela temporada, o Alvinegro subiu para a Série A e o Fortaleza caiu para a Série C. De lá para cá, encontros e desencontros por aí.

