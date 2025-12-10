Fortaleza quer permanência de Matheus Pereira, mas jogador é cobiçado no mercado

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
O meio campista Matheus Pereira se tornou um ponto de atenção no Fortaleza desde o meio do ano, quando foi contratado. O bom futebol apresentado fez dele um dos atletas mais cobiçados do elenco e há um desejo do clube que ele fique para a Série B.
Matheus não tem um dos salários mais altos do elenco. O contrato vai até 2027, portanto o clube tem segurança jurídica e força de negociação. Ainda assim, o cenário não é simples.
A queda de divisão abre espaço para propostas de times da elite e, neste momento da carreira, a tendência é que o jogador receba convites tentadores e pode pedir para sair, desde que a multa seja paga, evidente.
A decisão passa diretamente pelo atleta e pelo lado financeiro. Para mantê-lo, o Fortaleza precisará cumprir o valor estabelecido para que ele siga no projeto. Matheus é relevante para um elenco que busca reconstrução. Se ficar, vira protagonista no objetivo de retorno imediato para a Série A
