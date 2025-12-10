Fortaleza quer permanência de Matheus Pereira, mas jogador é cobiçado no mercado

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC A decisão passa diretamente pelo atleta e pelo lado financeiro

O meio campista Matheus Pereira se tornou um ponto de atenção no Fortaleza desde o meio do ano, quando foi contratado. O bom futebol apresentado fez dele um dos atletas mais cobiçados do elenco e há um desejo do clube que ele fique para a Série B.

Matheus não tem um dos salários mais altos do elenco. O contrato vai até 2027, portanto o clube tem segurança jurídica e força de negociação. Ainda assim, o cenário não é simples.

A queda de divisão abre espaço para propostas de times da elite e, neste momento da carreira, a tendência é que o jogador receba convites tentadores e pode pedir para sair, desde que a multa seja paga, evidente.

A decisão passa diretamente pelo atleta e pelo lado financeiro. Para mantê-lo, o Fortaleza precisará cumprir o valor estabelecido para que ele siga no projeto. Matheus é relevante para um elenco que busca reconstrução. Se ficar, vira protagonista no objetivo de retorno imediato para a Série A