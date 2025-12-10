Paz segue trabalhando sem parar e indícios são de continuidade no Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Paz parece tentar facilitar ao máximo a decisão do Conselho, mostrando engajamento absoluto

Marcelo Paz segue trabalhando de forma ininterrupta desde segunda-feira, 8, um dia após o rebaixamento do Fortaleza para a Série B. A rotina de reuniões tem sido pesada, tanto com associação, como também com membros do Conselho da SAF.

Ao lado de todo o departamento de futebol, os dias no Pici têm sido longos, tudo para tentar resolver o quanto antes a formação do elenco para 2026, com muito menos receita.

Esse movimento parece revelador de que não se trata apenas de cumprir uma agenda protocolar após o rebaixamento. É uma sinalização clara de que ele deseja permanecer, seguir com a responsabilidade da reconstrução do time após um tremendo golpe negativo. Paz parece tentar facilitar ao máximo a decisão do Conselho, mostrando engajamento absoluto.

É evidente que erros foram cometidos. Qualquer análise séria sobre a queda do clube admite falhas de planejamento, escolhas equivocadas e consequências duras. Ainda assim, também é verdade que, se o Fortaleza se tornou um projeto admirado no futebol brasileiro, muito se deve ao trabalho atual.