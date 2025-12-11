Carpini, técnico do Fortaleza, estava no radar de Ceará e Inter

Foto: Victor Ferreira/EC Carpini teve primeiro grande destaque ao comandar o Água Santa, de SP

Anunciado pelo Fortaleza nesta quinta-feira, o técnico Thiago Carpini chega ao clube após estar no radar de pelo menos três equipes brasileiras para 2026: Ceará (você pode ler mais sobre isso clicando AQUI), Internacional e Coritiba.

Apesar de valorizado no mercado e com possibilidade de assumir projetos na Série A, o técnico, que já vinha há bastante tempo com o desejo de dirigir o Fortaleza, aceitou com convicção dirigir o clube na Série B, em um ano de reconstrução e com muito menos receita.

Ciente da necessidade de uma ampla reformulação do elenco para a próxima temporada, Carpini já vai participar das decisões mais relevantes no que diz respeito aos reforços e dispensas. Entre 15 e 20 jogadores devem sair.