Fortaleza age rápido e bem ao anunciar Carpini; Palermo não quis ficar

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnicos Vojvoda e Thiago Carpini se cumprimentam no jogo Fortaleza x Vitória, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

O Fortaleza acertou ao agir rápido. A saída de Palermo, que optou por não renovar seu contrato, e o anúncio imediato de Thiago Carpini, nesta quinta-feira, mostram que a diretoria entendeu a urgência de 2026.

Rebaixado, o clube precisava de um comando técnico capaz de participar desde o primeiro minuto da reconstrução do elenco. Carpini é jovem, estudioso, dono de acesso recente com o Juventude e com experiência de Série A. Chega no momento certo e com quatro outros profissionais na sua comissão.

O paulista é um treinador que se adapta aos diferentes contextos e que acreditou no projeto do Fortaleza, ainda que seja na Série B, algo que já diz muito sobre seu perfil competitivo. Além disso, sua participação direta na montagem do elenco será vital num ano de orçamento menor e escolhas mais cirúrgicas.

Carpini não é garantia de retorno imediato à elite, mas é um passo coerente, firme e urgente no processo de reerguer o clube.