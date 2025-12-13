Carpini e Mozart estão prontos para a Série B

Foto: JP Pacheco | Coritiba e Aurélio Alves Mozart e Thiago Carpini, novos técnicos de Ceará e Fortaleza

Ceará e Fortaleza bateram o martelo nesta semana sobre quem comandará os times na temporada em 2026 (ao menos no início): Thiago Carpini no Tricolor e Mozart no Alvinegro. Era uma urgência porque ambos precisam participar da formação dos elencos.

Evidente que os técnicos não têm garantia de permanecer o ano todo e nem de acesso, até porque nenhum desfruta de estabilidade em um ambiente onde contrato e paciência são curtos, mas Carpini e Mozart têm algo em comum quando analisamos o futebol brasileiro: conhecem a Série B, fazendo ótimas participações recentes (Carpini subiu com o Juventude em 2023 e Mozart com o Mirassol e o Coritiba em 2024 e 2025).

Ambos, portanto, sabem o tipo de jogador que funciona num campeonato longo, desgastante e pouco glamouroso. Existe uma necessidade de entrega física perene e uma concentração enorme no objetivo de estar entre os quatro melhores do torneio e nada mais. Isso pesou decisivamente para que Ceará e Fortaleza avançassem sobre eles, até porque não havia espaço para apostas ousadas, estrangeiros sem conhecimento do futebol local e muito menos para perfis caros demais.

E aqui é preciso que o torcedor caia na real. O cenário financeiro de Ceará e Fortaleza mudou imediatamente no domingo passado, às 18 horas, quando foram rebaixados. A queda para a Série B reduz receitas, contratos, exposição e até o alcance para atrair treinadores de maior nome. Já falamos muito sobre isso, inclusive.

Era preciso contratar profissionais que coubessem no orçamento. Dentro de tal cenário, Carpini e Mozart estão longe de ser soluções improvisadas. Ao contrário. São, entre os disponíveis, dois dos técnicos mais adequados para o momento.

O que vier agora, porém, será decisivo. Todo movimento de dezembro e janeiro, especialmente a formação do elenco, vai impactar diretamente lá na frente, na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro. E os dois treinadores e suas comissões técnicas terão papel central nessas escolhas. Serão consultados, vão aprovar chegadas e saídas, indicar atletas conhecidos e de confiança, moldando a espinha dorsal das equipes e, lógico, precisarão assumir responsabilidades.

Há outro detalhe relevante. Antes da Série B começar, no final de março, Ceará e Fortaleza vão dividir exatamente as mesmas competições — Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. E, como não haverá calendário paralelo ao Estadual, o torneio se torna prioridade absoluta em janeiro e fevereiro.

Será ali que Carpini e Mozart começarão a dar forma às suas ideias, entenderão o elenco e sofrerão a pressão precoce das arquibancadas, especialmente o derrotado. Perder o Estadual pode causar uma ferida sem volta para dirigentes apressados.

O grande objetivo, entretanto, está mais distante, que é retornar à Série A, lá por novembro. É para isso que todo o planejamento existe. Para isso que os ajustes estão sendo feitos. Para isso que Carpini e Mozart foram contratados. São técnicos responsáveis, trabalhadores, capazes de conduzir um acesso.

Os técnicos também vão precisar de tranquilidade, de tempo e de um ambiente minimamente respirável. Se as torcidas entenderem o tamanho do momento, ajudarão. Se não entenderem e ficarem presas em uma realidade paralela, no mundo maravilhoso da Série A, atrapalharão, até porque existe um fato simples, que alguns parecem ter dificuldade para entender: Ceará e Fortaleza estão na Série B. Série B. De novo: Série B.

E é encarando essa realidade, sem ilusões, com responsabilidade e espírito de reconstrução, que poderão estar onde desejam em 2027. De outro jeito, nada dará certo.



