Torcedores, calma

Foto: Lucas Emanuel/FCF e Gabriel Silva/Ceará SC Torcedores de Ceará e Fortaleza levantaram questionamentos sobre as contratações de Mozart e Thiago Carpini

Começo esta coluna mandando uma mensagem de paz aos torcedores de Ceará e Fortaleza, usando no título um dos mais famosos memes do futebol, gerado pelo comandante do placar eletrônico do estádio São Januário, em 2018. A frase se tornou histórica imediatamente e não precisa de mais explicações.

Pois bem. A tristeza pelo rebaixamento de Ceará e Fortaleza para a Série B ainda vai demorar a passar. E é absolutamente natural que seja assim. Foram quedas dolorosas, decepcionantes e, até certo ponto, inesperadas, especialmente pelo contexto que cercava as duas equipes ao longo da temporada e do campeonato.

O futebol, porém, não espera a tristeza diminuir. O rebaixamento aconteceu e a realidade agora é outra. Como já escrevi anteriormente, e inclusive em coluna específica, o torcedor é quem mais sofre no processo. É quem investe tempo, emoção e dinheiro. Mas passado o impacto inicial, é preciso que esse mesmo torcedor tenha um pouco de calma.

Os rivais já deram os primeiros passos do planejamento para 2026 ao anunciarem seus treinadores. O Fortaleza apostou em Thiago Carpini. O Ceará escolheu Mozart. Gostando ou não dos nomes - eu considerei ambos acertos das diretorias - são decisões tomadas e que precisam ser avaliadas com o tempo. Não há muito o que fazer agora além de observar com atenção os próximos movimentos.

Dispensas, renovações e contratações fazem parte de um processo que, na Série B, é completamente diferente do que se vê na Série A. Alguns torcedores já demonstram impaciência e chegam a desqualificar os treinadores contratados. É preciso entender que o cenário mudou. Orçamento, perfil de jogador e dinâmica de mercado são outros.

Ainda assim, vale ressaltar que Ceará e Fortaleza assumiram compromissos relevantes ao fechar com técnicos que não são baratos para o padrão de segunda divisão. Carpini e Mozart têm histórico recente de sucesso na competição, conhecem o caminho das pedras e, principalmente, precisarão ter participação ativa na montagem dos elencos. Isso é fundamental numa divisão em que planejamento pesa tanto quanto investimento.

A Série B só começa em março. Até lá, as equipes estarão em construção. O Estadual começa em janeiro, segue importante, mas sem perder o foco principal. Para ambos, não há dúvida: a prioridade absoluta é o retorno à Série A. E esse caminho exige menos ansiedade e mais lucidez.

O número que importa

A FIFA recebeu cinco milhões de pedidos de ingressos nas primeiras 24 horas da nova fase de vendas da Copa do Mundo de 2026, deixando claro a enorme demanda global. Torcedores de mais de 200 países buscaram entradas para o torneio de 48 seleções nos EUA, México e Canadá.

Mais 3!

1. Ainda sobre os ingressos para a Copa, das partidas já definidas, Colômbia x Portugal e Brasil x Marrocos foram as mais procuradas.

2. Os pedidos dos bilhetes seguem abertos até 13 de janeiro, sem impacto da ordem de inscrição. Todos têm chances iguais.

3. Ao que tudo indica, ao menos por enquanto, a Copa será um grande sucesso de público.



