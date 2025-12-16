Carpini x Mozart: alguém vai perder o estadual. E daí?

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
Contra boa parte da corrente atual, sou um defensor da existência dos estaduais e, apesar do calendário apertado, entendo que eles são importantes. Dito isto, especificamente sobre o Campeonato Cearense de 2026, ele não pode servir de parâmetro de trabalho para os novos técnicos contratados por Ceará e Fortaleza,.
Mozart e Thiago Carpini, respectivamente, vão começar do zero, com elencos completamente modificados, orçamentos limitados e necessitam usar a competição para o início da construção de estilos que, na realidade, têm de dar resultado no fim do ano, especificamente na Série B.
Evidentemente que ganhar a taça local é ótimo, assim como brigar pelo título na Copa do Nordeste e chegar o mais longe possível na Copa do Brasil, mas as diretorias efetivamente terão de dar estrutura e ter paciência com os treinadores porque a eficiência lá na frente começa a ser montada no início da temporada.
Se na coluna de ontem escrevi sobre a necessidade dos torcedores terem calma, os dirigentes dos rivais também têm que estar dotados de serenidade. Obviamente isso não significa não ter cobrança interna, cuidado máximo nos processos, mas o trabalho de construção precisa ser conjunto.
De positivo: Carpini e Mozart já estão participando da formação dos elencos, cenário ideal para o tamanho do desafio na segunda divisão. Por mais que estejam entre os favoritos, nunca é fácil subir.
Pênaltis em todos os lados
No fim de semana que passou, pelo menos cinco disputas de pênalti decidiram títulos e vagas em finais. Corinthians, Vasco, Toluca-MEX, Estudiantes-ARG e Fortaleza sub-17 sorriram. Eu sigo com a impressão que cada vez mais tal critério de desempate dramático ocorre com mais frequência.
No caso de Vasco e Corinthians, ambos perderam seus jogos de volta e garantiram, nas cobranças, presença na final da Copa do Brasil, batendo os então favoritos Fluminense e Cruzeiro, respectivamente. As partidas serão na quarta-feira e no domingo.
O Toluca, por sua vez, precisou de uma disputa insana com 24 batidas para ser campeão do Apertura, do México, diante do Tigres. Um 9 a 8 insano. Na Argentina, o Estudiantes conseguiu bater o Racing nas penalidades após estar perdendo por 1 a 0 e empatar aos 94 minutos. Loucura absoluta.
Já o sub-17 do Fortaleza fez grande campanha de cinco vitórias e dois empates para ganhar a Super Copa Capital. E na final diante do Palmeiras, pênaltis também para conquistar o título, o primeiro da carreira de Fred como técnico.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
E os ingressos da Copa do Mundo?
1. Sem contar os ingressos solicitados por moradores de Canadá, EUA e México na terceira fase de interesse para os ingressos da Copa 2026, o Brasil ocupa a quarta colocação entre as nacionalidades que mais vão participar do sorteio.
2. A lista, pela ordem, tem os seguintes países: Colômbia, Inglaterra, Alemanha, Brasil, Argentina, Equador, Escócia, França, Austrália e Espanha.
3. São, portanto, cinco europeus, quatro sul-americanos e a Austrália. Somando todas as fases de venda até agora, a Fifa diz ter recebido sete milhões de inscrições.
