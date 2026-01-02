Apesar da queda, Fortaleza mantém apoio ao Bem Tricolor

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Fortaleza fez diversas ações sociais com crianças no Castelão

O rebaixamento do Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro impôs uma realidade dura e inevitável: queda de receitas, ajuste orçamentário, redução de investimentos e um clube obrigado a se reorganizar em todas as áreas. O impacto não ficou restrito ao futebol profissional. A estrutura administrativa também passou por adequações, com menos funcionários e contenção de gastos. Ainda assim, a Diretoria de Responsabilidade Social, até por obrigação estatutária, vai seguir, sob o comando de Thiago Fujita.

Além de diretor da área, o advogado também reassumiu a presidência do Bem Tricolor. A associação, reconhecida oficialmente pelo clube, continuará sendo o braço executor de ações sociais, agora com um desafio ainda maior: manter projetos relevantes em um contexto de menos receitas do clube.

A estratégia passa por ampliar parcerias, buscar recursos via leis de incentivo e dialogar com o poder público por meio de emendas parlamentares, garantindo fôlego para iniciativas que já impactaram cerca de 15 mil pessoas nos últimos meses. Distribuição de alimentos e roupas, ações educativas, cursos tecnológicos, recepção de crianças no Castelão e no Pici, além de campanhas afirmativas, seguem no radar.