Diretores da SAF do Fortaleza tiveram 60% de redução na remuneração

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Fortaleza vai passar também por mudanças em Conselho de Administração da SAF

A queda para a Série B não afeta apenas o campo. No Fortaleza, o impacto já se traduz em decisões duras e inevitáveis fora das quatro linhas. Dentro do processo de reorganização financeira, todos os diretores ligados à SAF tiveram uma redução salarial de 60% em relação ao que recebiam na Série A. A medida partiu da diretoria financeira e foi acatada integralmente, sem exceções.

O recado é claro: a adequação começa por quem está no comando. Em um clube que precisa redimensionar receitas e gastos, manter a estrutura de custos seria inviável. Foram construídos diversos cenários, analisados contratos, despesas e projeções, e o caminho encontrado foi o enxugamento máximo do que não compromete diretamente a operação esportiva.

Os cortes, porém, não se restringem ao alto escalão. A reestruturação atinge todo o organograma do clube e deve resultar em mais de 100 demissões ao fim do processo. Uma consequência dura, mas tratada internamente como necessária para preservar a sustentabilidade do Fortaleza no médio e longo prazo.

A Série B exige humildade, planejamento e, sobretudo, coerência entre discurso e prática. Ao reduzir salários da própria diretoria e promover ajustes profundos, o Fortaleza assume o peso do erro esportivo e tenta reorganizar a casa. Não é um caminho confortável, mas não tinha outra forma.