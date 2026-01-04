Diretores da SAF do Fortaleza tiveram 60% de redução na remuneração

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
A queda para a Série B não afeta apenas o campo. No Fortaleza, o impacto já se traduz em decisões duras e inevitáveis fora das quatro linhas. Dentro do processo de reorganização financeira, todos os diretores ligados à SAF tiveram uma redução salarial de 60% em relação ao que recebiam na Série A. A medida partiu da diretoria financeira e foi acatada integralmente, sem exceções.
O recado é claro: a adequação começa por quem está no comando. Em um clube que precisa redimensionar receitas e gastos, manter a estrutura de custos seria inviável. Foram construídos diversos cenários, analisados contratos, despesas e projeções, e o caminho encontrado foi o enxugamento máximo do que não compromete diretamente a operação esportiva.
Os cortes, porém, não se restringem ao alto escalão. A reestruturação atinge todo o organograma do clube e deve resultar em mais de 100 demissões ao fim do processo. Uma consequência dura, mas tratada internamente como necessária para preservar a sustentabilidade do Fortaleza no médio e longo prazo.
A Série B exige humildade, planejamento e, sobretudo, coerência entre discurso e prática. Ao reduzir salários da própria diretoria e promover ajustes profundos, o Fortaleza assume o peso do erro esportivo e tenta reorganizar a casa. Não é um caminho confortável, mas não tinha outra forma.
