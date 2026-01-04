Fortaleza acerta ao comprar Pierre; valor foi de R$ 4 milhões

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
A confirmação da contratação do volante Pierre pelo Fortaleza, neste domingo, reforça um acerto importante em meio a um cenário de transição. Embora o clube não tenha divulgado oficialmente os valores, a coluna apurou que o investimento foi de R$ 4 milhões, quantia aceita pelo Tombense e considerada estratégica pela diretoria tricolor.
O movimento, na verdade, apenas sacramenta um plano do ano passado. Ainda na gestão de Marcelo Paz, o Fortaleza já tinha a decisão tomada de exercer a compra do jogador, especialmente pelo desempenho consistente de Pierre na reta final do Campeonato Brasileiro. Dentro do clube, a avaliação sempre foi clara - perdê-lo não era uma opção.
Com a saída de Paz, o tema precisou voltar à mesa. O contexto mudou, os interlocutores também, mas o diagnóstico permaneceu. A diretoria entendeu que o custo era justificável pelo retorno técnico e pela importância do atleta no modelo de jogo de Carpini. A chegada do novo CEO, Pedro Martins, serviu como selo final de aprovação.
Pierre é mais do que uma boa contratação. Ele representa continuidade em um momento de reorganização administrativa e esportiva. Em um elenco que passa por ajustes, manter peças que entregam rendimento imediato é tão valioso quanto buscar reforços. O Fortaleza acertou não apenas no jogador, mas na leitura do próprio momento.
