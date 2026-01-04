Fortaleza: Pedro Martins vai cuidar exclusivamente do futebol

Foto: Raul Baretta/ Santos FC Pedro Martins, novo CEO de Futebol do Fortaleza

A chegada do CEO Pedro Martins ao Fortaleza marca mais do que uma simples troca de nomes no organograma da SAF. Representa neste momento uma mudança de filosofia interna, diferente dos tempos de Marcelo Paz.

Pela primeira vez desde a implantação do modelo empresarial, o clube passa a separar de forma clara o futebol das demais engrenagens administrativas.

O novo CEO chega com uma missão objetiva, que é cuidar exclusivamente do futebol. Planejamento, execução, relação com comissão técnica, decisões de elenco e funcionamento do departamento. Nada além disso.

Decisões do marketing, financeiro, política de preços, ações institucionais e estratégias comerciais, por exemplo, passavam sempre pelo crivo de Marcelo Paz. Ele era o rosto do clube, o centro das decisões e o filtro final de praticamente tudo o que envolvia o Fortaleza. Foi um modelo eficiente em determinado momento, mas que exigia concentração excessiva de poder e energia. Pedro Martins vem de fora e chega em outra lógica. Com passagens por Cruzeiro, Santos, Ferroviária e outros projetos, assume sabendo que seu campo de atuação tem limites bem definidos.

Não por acaso, já indicou um nome de confiança para integrar a estrutura do clube no futebol, Witor Bastos, e passa a trabalhar com autonomia. As saídas recentes de Daniel de Paula Pessoa e Sérgio Papelin foram definidas e aceitas pelo Conselho de Administração da SAF, é preciso deixar bem claro.

O ponto central está na governança do futebol, portanto, e Pedro responde diretamente ao Conselho de Administração da SAF e não será atravessado por demandas que não dialoguem com o futebol. Isso faz todo sentido porque preserva foco, reduz ruído e melhora o fluxo de trabalho com Thiago Carpini, comissão técnica e departamento profissional.

Ao mesmo tempo, a mudança fortalece outras diretorias. Com o poder distribuído, os setores financeiro, marketing e demais da SAF ganham protagonismo real, sem depender de uma figura única para validar tudo. Descentralizar, neste caso, não é perder controle. É tentar ganhar eficiência, especialmente com menos receita e com uma missão clara: subir o time para a Série A do Campeonato Brasileiro.

O número que importa

Igor Thiago, revelado na base do Cruzeiro, segue brilhando na Premier League. O brasileiro de 24 anos chegou aos 14 gols em 20 jogos pelo Brentford. Neste fim de semana, marcou três vezes na goleada sobre o Everton, fora de casa, por 4 a 2.

Ainda sobre Igor Thiago, a valorização dos seus direitos econômicos foi meteórica. O Cruzeiro o vendeu para o Ludogorets, da Bulgária, por R$ 3.6 milhões. Por lá, foi bem (21 gols em 55 partidas) e chamou atenção do Club Brugge, que pagou cerca R$ 40 milhões. Na Bélgica, 30 participações em gols e logo chegou a transferência para o Brentford, no meio de 2025, por R$ 200 milhões. Hoje, está avaliado em R$ 500 milhões.

Mais 3!

1. O Ceará trouxe o goleiro Jorge para compor o elenco. Em tese, chega para ser a terceira opção.

2. Por falar em goleiro, Mozart ainda tem tempo para decidir quem começa como titular. Bruno Ferreira não terminou bem a temporada e Richard já está recuperado da grave contusão que teve.

3. Goleiro é cargo de confiança e o novo treinador do Alvinegro deve ter sua preferência. Em breve, saberemos.



