Campeonato Cearense 2026 começa bem diferente

Estadual terá novamente dez times na disputa pelo título

O Campeonato Cearense, que tem início nesta terça-feira, está mudado. Não é apenas pela troca de regulamento ou força de expressão, muito menos uma tentativa minha de criar narrativa artificial. Ele é, de fato, outro campeonato.

Pela primeira vez em muitos anos, Ceará e Fortaleza, juntos, entram em campo sem a chancela de estarem disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Os dois vêm de um rebaixamento doloroso, de reformulações profundas e de elencos ainda em construção. Isso muda o ambiente, o ritmo e até a leitura do Estadual. Ainda assim, é impossível fugir do óbvio: ambos seguem como grandes favoritos ao título e à final.

A diferença é que, desta vez, não partem com a estabilidade de anos anteriores. As equipes estão longe do ideal, precisam de ajustes e, sobretudo, de tempo. O Estadual deixa de ser apenas obrigação e passa a ser também laboratório.

O campeonato começa nesta terça-feira com um reforçado Maracanã recebendo o imprevisível Ferroviário. Os dois gigantes no cenário estadual, Ceará e Fortaleza, só estreiam no fim de semana que vem. Até lá, a competição já terá dado seus primeiros sinais.

Para Alvinegro e Tricolor, o torneio será uma boa oportunidade de observar, desde cedo, os novos trabalhos. Thiago Carpini inicia sua caminhada no Fortaleza, enquanto Mozart tenta dar identidade ao Ceará. Ambos chegam com a missão clara de reconstruir, ganhar confiança e preparar o terreno para uma temporada longa e pesada.

Há, claro, algo em jogo além da preparação. O título estadual segue sendo relevante. O Ceará busca o tricampeonato consecutivo. O Fortaleza tenta interromper essa hegemonia recente. Rivalidade, história e simbolismo continuam pesando, apesar do contexto de transição.

Entre os demais clubes, vale atenção especial ao Floresta. A boa campanha na Série C, com acesso escapando por pouco, credencia a equipe a ser mais do que figurante. Pode criar dificuldades e ocupar um espaço que, em outros anos, parecia sempre fechado.

A hegemonia de Ceará e Fortaleza segue impressionante. Desde 1995, nenhum outro clube levantou a taça. Três décadas de domínio absoluto. É um dado que ajuda a explicar por que, apesar de tantas críticas, o Campeonato Estadual ainda faz sentido. Ele carrega história, alimenta rivalidades e, sobretudo, mantém os clubes menores em atividade, vivos e competitivos.

O regulamento também mudou. Na primeira fase, os times enfrentam apenas adversários do próprio grupo. São quatro jogos e nenhum Clássico-Rei. Ceará e Fortaleza só podem se encontrar na segunda fase, quando serão dois grupos com três equipes cada. A alteração reduz a pressão imediata sobre os técnicos, que ganham tempo para ajustar ideias antes de um confronto que costuma amplificar erros e acertos.

Mais 3!

1. Com as mudanças no calendário anunciadas pela CBF no ano passado, é bom lembrar: a Série B começa no dia 21 de março e termina no dia 28 de novembro.

2. Já a Série A tem início previsto para daqui a três semanas, no dia 28 de janeiro, uma quarta-feira. Todos os estaduais precisam terminar até o dia 8 de março.

3. É ano de Copa do Mundo, e tudo vai parar durante o torneio, que terá 48 seleções pela primeira vez e vai durar cerca de 40 dias.



