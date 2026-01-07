Fortaleza: harmonia política é urgente

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Geraldo Luciano e Alex Santiago desistiram de retornar ao clube

Não dá mais para adiar. O Fortaleza precisa encontrar para ontem um mínimo de estabilidade política. Em um momento de reconstrução, com orçamento muito menor, pressão esportiva elevada e Série B no horizonte, qualquer ruído fora de campo ganha proporções perigosas. Todo mundo sabe: clubes instáveis politicamente costumam pagar essa conta dentro de campo.

Sem alinhamento interno, decisões estratégicas — ainda mais em começo de temporada, com CEO e técnicos novos — se tornam lentas, desgastadas e, muitas vezes, equivocadas. O futebol precisa de direção clara, respaldo institucional e ambiente minimamente sereno para planejamento.

A falta de acordo para o retorno de Geraldo Luciano e Alex Santiago à SAF é um exemplo claro de como a temperatura política atingiu níveis altos demais. O retorno de Geraldo Luciano não era um problema, mas não ocorreu acordo para que Santiago também estivesse no pacote. Assim, ambos sinalizaram nesta terça-feira que vão sair de cena, algo que deve ajudar a minimizar os embates, até porque o Fortaleza não pode se dar ao luxo de prolongar tal clima de tensão.

Nos próximos passos, cinco nomes serão indicados para o Conselho de Administração da SAF, na sexta-feira que vem. A expectativa é que se construa um consenso com agilidade, reduzindo disputas e priorizando o projeto. Quanto mais rápido esse processo for resolvido, melhor para o futebol. Pedro Martins, CEO, e Thiago Carpini, técnico, precisam de tranquilidade para trabalhar. Ambos chegaram no olho do furacão e precisando construir do zero um planejamento com erros mínimos. Sem harmonia política, o Fortaleza corre o risco de transformar um desafio esportivo grande em um problema ainda maior.

Ainda em ritmo lento de contratações, Ceará e Fortaleza encaram um dos maiores desafios recentes de suas histórias: montar elencos competitivos com muito menos dinheiro. Essa é a realidade objetiva que precisa ser compreendida, sobretudo por parte da torcida que ainda não caiu totalmente na real. Juntos, os rivais terão R$ 120 milhões a menos para gastar em 2026 com pagamento de salários para jogadores.

O Fortaleza reduzirá sua folha de aproximadamente R$ 11,5 milhões para R$ 4,5 milhões mensais. O Ceará fará movimento semelhante, caindo de cerca de R$ 8 milhões para R$ 4,5 milhões. Não se trata de ajuste fino, mas de uma mudança estrutural profunda.

1. O Ferroviário começou bem o Campeonato Cearense ao bater o Maracanã por 1 a 0, nesta terça-feira. O gol foi um espetáculo, marcado por Kiuan, aos 37 minutos do segundo tempo, de bicicleta.

2. O Maracanã teve mais posse de bola (58% a 42%), mas o Ferrão conseguiu finalizar mais (12 a 11), apostando sempre em jogadas de velocidade. Foi assim que surgiu o gol, inclusive, iniciado por Jefinho.

3. De toda forma, quero registrar meus parabéns aos atletas de ambas as equipes, que se esforçaram para atuar em um gramado muito ruim em Maracanaú, que dificulta demais o domínio da bola. Uma pena.



