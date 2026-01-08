Ceará acerta nas posições-chave para próximas contratações

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Mozart, novo técnico do Ceará, durante coletiva de apresentação

O Ceará já tem as posições prioritárias para as próximas contratações, as principais urgências na formação do elenco. Ao mirar jogadores de ataque, atletas de velocidade pelos lados e um centroavante de referência, além de zagueiros, o clube acerta no diagnóstico. São exatamente esses os setores mais carentes do elenco neste início de trabalho.

Não há margem para ilusões. O Ceará trabalha sob clara limitação financeira. O elenco precisa receber cerca de 10 reforços, enquanto a folha salarial máxima está projetada em R$ 4,5 milhões. É um número que impõe responsabilidade e escolhas bem calculadas. Não existe conforto, nem espaço para apostas ou nomes de impacto que desequilibrem o orçamento.

Neste cenário, a decisão de buscar montar um elenco competitivo desde o começo do ano é ainda mais relevante. Embora exista a possibilidade de a folha alcançar esse teto apenas em março, quando a Série B efetivamente começa, o Ceará não pode se dar ao luxo de "esperar o dinheiro entrar" para só então estruturar o time. A competição exige respostas rápidas, entrosamento e um nível mínimo já na largada.

Há um ponto importante que ajuda a dar sustentação ao projeto, ao menos em tese: a sintonia entre comissão técnica e diretoria. Mozart tem plena ciência das restrições financeiras e, mais do que isso, concorda com elas. O treinador deixou claro na entrevista de apresentação que um dos motivos para aceitar o desafio foi a avaliação positiva do grupo remanescente de 2025 para 2026. Na visão dele, os jogadores que ficaram oferecem uma base suficiente para a montagem de uma equipe forte, desde que as lacunas mais evidentes sejam preenchidas.

Com tudo isso, fica claro que o Ceará vai apostar em planejamento, responsabilidade e coerência. Não é o caminho mais confortável, nem o mais ruidoso, mas pode ser o mais eficiente, dependendo do nível de acerto. Em uma Série B longa e desgastante, encontrar os atletas ideais, errando o menos possível, pode ser tão decisivo quanto ter mais dinheiro para gastar.

Igor Thiago brilha na Premier League

Igor Thiago voltou a deixar sua marca pelo Brentford nesta quarta-feira, ao anotar dois gols na vitória sobre o Sunderland, e entrou de vez para a história da Premier League. Com o desempenho, o atacante se isolou como o brasileiro com maior número de gols em uma única temporada da competição: 16.

Ao chegar a esse número na edição atual do campeonato, Igor Thiago ultrapassou marcas importantes de compatriotas que já haviam se destacado no torneio. Antes dele, Matheus Cunha, Roberto Firmino e Gabriel Martinelli tinham como melhor registro 15 gols em uma temporada do Inglês. O desempenho do brasileiro é impressionante e não tem mais como Ancelotti ignorá-lo na seleção brasileira.

Floresta vai dar trabalho no Cearense

1. O Floresta abriu bem sua participação no Campeonato Cearense ao bater o Tirol por 2 a 0, nesta quarta-feira.

2. O time, que teve grandes atuações defensivas no ano passado, especialmente na Série C, voltou a não sofrer gol, algo extremamente importante nesta primeira fase do estadual.

3. Com um elenco coeso e a manutenção do técnico Léston Júnior, o Floresta tem tudo para dar trabalho real no Campeonato Cearense.



