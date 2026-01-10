A lente correta para as estreias de Ceará e Fortaleza em 2026

Foto: Wellerson Gomes/CearaSC Ceará deve mandar meninada a campo contra o Floresta

Finalmente a bola volta a rolar para Ceará e Fortaleza neste fim de semana, e isso, por si só, já carrega um simbolismo importante, principalmente porque será uma temporada de recuperação.

Todos os caminhos, para ambos, levam para a Série A do Campeonato Brasileiro. Dúvida nenhuma que será o grande objetivo. Antes do início da Série B, porém, tem o Estadual.

O Ceará enfrenta o Floresta, neste sábado, enquanto o Fortaleza encara o Ferroviário, no domingo. Jogos oficiais, mas que precisam ser lidos com a lente correta.

Do lado alvinegro, a decisão de utilizar uma escalação formada majoritariamente por atletas da base deixa clara a proposta. O foco está menos no resultado imediato e mais na construção física e tática do elenco principal. Mozart e sua comissão técnica estarão atentos aos detalhes, aos comportamentos, à intensidade e à resposta dos jovens em um ambiente competitivo. É um bom e necessário laboratório.

Já no Fortaleza, o cenário é diferente, mas a lógica não muda tanto. A tendência é que Thiago Carpini mande a campo o melhor time possível dentro das peças que tem à disposição. Uma equipe com muitos atletas que estiveram na Série A, buscando o primeiro passo em um trabalho que está em fase inicial. Isso não significa, pelo contrário, que o desempenho será automaticamente fluido ou convincente.

Assim, qualquer reação nervosa do torcedor, seja de euforia exagerada ou de pessimismo precoce, não fará sentido. Os primeiros jogos do Campeonato Cearense precisam ser encarados como aquilo que realmente são: partidas oficiais inseridas em um processo maior de preparação. O Estadual, nesse momento, serve como extensão da pré-temporada, ainda que com placar e tabela valendo. Ceará e Fortaleza, está nítido, vão usar a competição para corrigir rotas, testar ideias e ganhar ritmo. Não há atalhos.

É importante lembrar que os dois adversários de Ceará e Fortaleza, Floresta e Ferroviário, largaram bem, venceram na primeira rodada e entram em campo com objetivos muito claros. Somar pontos agora pode significar um enorme passo rumo à classificação para a segunda fase. Para eles, cada jogo é decisivo desde já.

Campanha "Respeito é um Gol de Placa"

O futebol sempre foi tratado como território de paixão, mas nem sempre como espaço de responsabilidade. Por isso, a iniciativa do Tribunal de Justiça do Ceará de levar a campanha "Respeito é um Gol de Placa" para dentro dos estádios merece ser destacada para além do discurso institucional. Há mérito quando o poder público entende que a luta contra a violência contra a mulher precisa ocupar os mesmos espaços onde a sociedade se reúne, vibra e se expressa.

1. Ainda sobre a campanha citada acima: o estádio não é apenas um local de entretenimento, é um reflexo da cultura que se constrói fora dele.

2. Mensagens no telão, material informativo e orientação sobre denúncia não resolvem o problema sozinhos, mas ajudam a romper o silêncio.

3. A naturalização de comportamentos que não pode mais ser tolerada. A campanha, portanto, será lançada neste domingo, no PV.



