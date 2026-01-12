Campeonato Cearense: Ceará e Ferroviário bem, Fortaleza mal

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Giulio, atacante do Ceará, é destaque da categoria sub-20

A alegria escancarada dos jogadores sub-20 do Ceará após a vitória sobre o Floresta, na estreia do time no Campeonato Cearense, diz muito mais do que o placar. Para aqueles meninos, o sábado foi mais do que um dia de jogo oficial: foi a chance concreta de se apresentar ao torcedor, à comissão técnica e à diretoria de futebol. Um palco que nem sempre se abre para quem vem da base.

A partida, é verdade, esteve longe de ser boa na primeira etapa. O calor excessivo e o desgaste físico comprometeram o ritmo, deixando o jogo lento, travado e com raríssimas chances reais de gol. Faltou intensidade e sobrou dificuldade para ambos os lados.

Mas o segundo tempo mostrou um Ceará diferente, mais solto e consciente do que precisava fazer. Com velocidade, explorando bem os lados do campo, o time passou a incomodar o adversário e foi premiado. O gol de Enzo nasceu de uma jogada brilhante de Giulio, talvez o retrato mais fiel do que aquela tarde representou: talento, ousadia e personalidade. Um momento que, certamente, ficará marcado na trajetória desses jovens atletas.

O resultado também trouxe consequências práticas. Enquanto parte do elenco segue na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na qual o Ceará já está na segunda fase, três nomes ganham um passo importante na carreira. Giulio, João e Aloísio passam a integrar o elenco profissional.

E já no próximo compromisso do Estadual, com Mozart à frente do time, começa a se desenhar um esboço do Ceará para 2026. Um desenho inicial, vale reforçar. O clube ainda precisará ir ao mercado e contratar pelo menos dez jogadores para montar um elenco competitivo e capaz de sustentar a temporada inteira. A base mostrou que pode ajudar. Agora, a diretoria e a comissão técnica precisam fazer a sua parte.

O empate entre Ferroviário e Fortaleza, neste domingo, foi muito melhor para o Ferrão. Com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, conseguiu agredir o elenco de Carpini e somou ponto importante no 0 a 0 para estar entre os três melhores ao fim da primeira fase.

O Fortaleza fez uma partida sofrível. Entendo que a equipe voltou mais tarde das férias em relação ao Ferroviário, mas a diferença técnica entre as equipes é enorme. Não há sequer como comparar. O time foi mal demais no ataque e na defesa. Construiu muito pouco ofensivamente e sofreu atrás. Evidente: primeira rodada de Estadual não serve de parâmetro integral, mas vale como aviso, ainda mais depois de um 2025 ruim.

Matheus Pereira rumo ao Corinthians



1. Fortaleza vai emprestar Matheus Pereira ao Corinthians, que assume 100% do salário e terá opção de compra. A indicação partiu de Marcelo Paz, responsável por trazer o jogador ao Tricolor em 2025.

2. Matheus Pereira poderia ser útil na Série B, sobretudo pela capacidade de organizar o meio-campo. Apesar disso, o desempenho esportivo ficou em segundo plano diante do cenário financeiro.

3. O empréstimo reflete a necessidade de reduzir custos e enxugar a folha salarial, mas o clube precisa se manifestar com transparência e explicar todas as negociações ao torcedor.



