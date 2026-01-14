Ceará: Matheusinho chega para ser titular

Foto: Paulo Paiva/ Sport Club do Recife Matheusinho, que jogou pelo Sport em 2025, é o novo reforço do Ceará

O acerto com o meia-atacante Matheusinho é muito positivo para o Ceará. Caso o jogador se mantenha saudável e bem fisicamente, será titular por toda a temporada e vai dar alternativas táticas ofensivas importantes para Mozart nos quatro campeonatos que o Alvinegro tem pela frente.

Matheusinho não é um grande fazedor de gols, mas sabe jogar aberto pelos lados, como um ponta construtor e driblador. Também reúne capacidade de ajudar ficando mais centralizado. Tudo vai depender da forma que o técnico vai aproveitar os outros atletas do elenco — além dos reforços que chegarão para o setor — para construir o time principal.

Ainda sobre o Ceará, a equipe profissional faz, nesta quarta-feira, seu primeiro jogo na temporada, ao receber o Maranguape pelo Campeonato Cearense. Vai ser interessante observar as ideias iniciais de Mozart no gramado do Presidente Vargas, por mais que o elenco não esteja completo.

Já o Fortaleza joga na quinta-feira, contra o Quixadá. Pelo relato do técnico Thiago Carpini, após o empate diante do Ferroviário, a partida será decisiva para que ele tenha mais volume de informação na busca por indicar reforços para a temporada. Seja como for, o clube tem tido muitas dificuldades para montar o elenco, especialmente pela demora na resolução das questões envolvendo as saídas dos atletas com salários altíssimos.

Por falar em Ferroviário, a equipe volta a campo apenas na sexta-feira, contra o Horizonte. Com quatro pontos nos dois primeiros jogos, uma vitória deixa a equipe em situação excelente para estar na segunda fase do Estadual. Lembrando que o Ferrão não tomou gol ainda no torneio.

Ceará e Fortaleza seguem vivos na Copinha

Ceará e Fortaleza estão na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Por mais que o objetivo final seja a formação de atletas para aproveitamento no time principal e eventual venda posterior, avançar na principal competição de base do país é um ótimo sinal de que as coisas têm sido bem feitas.

A Copinha começou com 128 times, divididos em 32 grupos com quatro equipes cada, passando os dois melhores colocados. A segunda fase, já disputada em jogo eliminatório, contou com 64 clubes. Ceará e Fortaleza, portanto, já estão entre os 32 melhores do torneio e agora vão buscar lugar nas oitavas de final.

Bem Tricolor com curso de tecnologia e IA



1. O Fortaleza, pelo seu braço de responsabilidade social, o Bem Tricolor, abriu inscrições para um curso gratuito de tecnologia e inteligência artificial, voltado a jovens e adultos que buscam espaço no mercado de TI. A iniciativa integra o projeto Leão Tech, em parceria com a Digital College.

2. São 30 vagas divididas entre Programação Full Stack com IA e Análise de Dados com IA. A proposta é capacitar talentos locais com conhecimentos práticos e alinhados às demandas atuais, incluindo a possibilidade de atuação futura no clube e diversas empresas.

3. As vagas são para maiores de 18 anos, com perfil de baixa renda, e as inscrições (https://digitalcollege.com.br/leaotech/) vão até 21 de janeiro de 2026. O processo inclui testes, análise documental e entrevistas, com aulas presenciais a partir de março, em Fortaleza.



