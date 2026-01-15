Uma quarta-feira com duas vitórias do Ceará

Foto: FCO FONTENELE Vina comemora o gol marcado contra o Maranguape

A segunda vitória do Ceará no Campeonato Cearense foi novamente por 1 a 0, desta vez contra o Maranguape, no PV. Nada de gol sofrido, portanto. Vina marcou no fim do encontro, mas o principal jogador da partida foi Matheus Araújo. Entrou no segundo tempo e conseguiu fazer diversas jogadas ofensivas relevantes.

No geral, o Alvinegro não teve uma boa atuação por causa da lentidão e da falta de ritmo de seus atletas, além da ausência natural de entrosamento. Lógico que há muito para se melhorar e há potencial para tanto. Em relação ao técnico Mozart, boas substituições no segundo tempo, mas cedo demais para qualquer análise.

Já na Copinha, o Ceará venceu o Grêmio Prudente por 3 a 1 com uma atuação muito consistente. Foi um ótimo primeiro tempo, anulando a maioria das jogadas ofensivas adversárias. Melk, de novo, foi destaque e o vejo com amplas condições de ajudar o Alvinegro no time principal. Atleta com excelente visão de jogo, finalização e extremamente ativo, daqueles que busca movimentação o tempo todo. O Ceará agora encara o XV de Jaú.

Fortaleza encara o Quixadá

O Fortaleza encara o Quixadá nesta quinta-feira. O jogo, pelo menos nas palavras de Thiago Carpini após o empate diante do Ferroviário, tem relevância para que ele faça avaliações decisivas no elenco. Confesso que não compreendi exatamente a intenção do treinador, até porque as questões financeiras são mais relevantes no atual contexto. Mas, de toda forma, o elenco do Tricolor está em evidente transformação. As saídas do volante Zé Welison e do zagueiro Benevenuto, além da chegada de Ryan, bom volante que pertence ao Corinthians, foram as boas notícias desta quarta-feira.

Final da Copa Africana de Nações: Marrocos x Senegal

A final da Copa Africana entre Marrocos e Senegal é um retrato fiel da força atual do futebol africano. De um lado, um anfitrião organizado, semifinalista da Copa do Mundo de 2022, intenso e com identidade clara, que carrega tradição e a confiança de quem tem feito história. Do outro, o campeão de 2021, experiente, competitivo e liderado por ótimos jogadores.

Ainda sobre a final da Copa da África: é um duelo que valoriza o torneio, exalta talentos como Mané e Hakimi e confirma que ambas as seleções chegam a 2026 não apenas como simples participantes, mas prontos para competir em alto nível e dar muito trabalho.

Real Madrid: Arbeloa estreia com eliminação inacreditável

Tá feia a coisa para o Real Madrid. Depois de perder a final da Supercopa e demitir o técnico Xabi Alonso, nesta quarta-feira foi eliminado da Copa do Rei pelo Albacete, simpático time da segunda divisão espanhola. Era a estreia do novo treinador, Arbeloa. Trabalho novo, já com fracasso e pressão gigante.

Mais 3!

1. O Bayern de Munique já pode comemorar o título alemão com um turno de antecipação. A campanha é um absurdo: 47 pontos em 17 jogos. São 66 gols marcados. O segundo colocado tem 36 pontos.

2. A CBF informou nesta quarta que a seleção brasileira terá como base o Centro de Treinamento Columbia Park, localizado em Morristown, no estado de Nova Jersey, ao longo da Copa do Mundo deste ano.

3. Por falar em Copa do Mundo, com 48 seleções pela primeira vez, quantas figurinhas para completar o álbum da Panini? Chuto coisa de mil.



