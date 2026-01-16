Fortaleza goleia Quixadá com brilho de três jogadores

Foto: Fco Fontenele Jogadores do Fortaleza comemoram gol diante do Quixadá

Na goleada do Fortaleza sobre o Quixadá por 4 a 0, nesta quinta-feira, 15, vimos o jogo de um time só. O Tricolor dominou amplamente em qualquer critério que se analise futebol. O placar do Presidente Vargas foi até pequeno, especialmente levando em consideração o volume ofensivo da equipe de Thiago Carpini. Além dos gols feitos, foram outros tantos perdidos, também com duas bolas na trave.

Coletivamente, a equipe se comportou muito bem, atenta, organizada e aproveitando as imensas deficiências do adversário. Individualmente, Crispim no primeiro tempo e Maílton, no segundo, se destacaram bastante, mas Pochettino foi o melhor em campo.

Fortaleza acelera reformulação do elenco

A reformulação do elenco do Fortaleza deu uma boa acelerada nesta semana, evidenciando o esforço do clube para tentar virar a página em relação à temporada passada. A SAF vai se desfazendo de nomes que fizeram parte do último elenco, seja por venda, empréstimos, rescisões ou encerramento de vínculos. Evidentemente que a queda deixou o Fortaleza numa situação mais frágil para fazer os melhores negócios. Restam então os negócios possíveis.

Breno Lopes foi vendido ao Coritiba, enquanto Matheus Pereira seguiu emprestado ao Corinthians. Yeison Guzmán retornou ao futebol colombiano, por empréstimo ao América de Cali, e Allanzinho foi cedido, também por empréstimo, ao Atlético-GO, no acordo que envolveu a chegada de Lucas Gazal. Já Lucero, Martínez, Zé Welison, Benevenuto, Bruno Pacheco e Tinga tiveram seus contratos rescindidos. Pikachu e Marinho encerraram contrato, e Gastón Ávila foi devolvido ao Ajax-HOL. Já Pablo Roberto e Herrera estão perto de Juventude e Bragantino, respectivamente por empréstimo e venda.

Fim dos Estaduais tem data



Importante lembrar: com o novo calendário do futebol brasileiro para os próximos anos, todos os estaduais precisam terminar até o dia 8 de março. Algumas finais estão já marcadas para o dia 7.

Mozart promete testar a base

Importante o técnico Mozart destacar a base do Ceará. Mais do que isso, garantir que vai aproveitar os jogadores na temporada toda.

Foi o que ele garantiu na entrevista coletiva após a vitória do Alvinegro sobre o Maranguape, por 1 a 0, na quarta-feira.

Independentemente da questão financeira, que obviamente pode acelerar o aproveitamento de jovens atletas em função da ausência de receitas para contratações, há jogadores muito promissores no sub-20 da equipe.

Mais 3!

1. Caso haja concretização da compra dos direitos econômicos de Lucas Paquetá pelo Flamengo, o valor vai rondar os R$ 250 milhões.

2. Tal montante de dinheiro, para fazer apenas uma comparação local, é superior aos orçamentos de Ceará e Fortaleza. Surreal.

3. Nesta sexta-feira, o Ceará tem chance de fazer história na Copinha. Se passar pelo XV de Jaú, fará sua melhor campanha no torneio.



