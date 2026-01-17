Ceará precisa evoluir contra o Iguatu pelo Cearense

Foto: FCO FONTENELE Mozart conseguiu acessos para a Série A em 2024 e 2025

Neste sábado, o Ceará faz a sua terceira partida no Campeonato Cearense, mas apenas a segunda com o elenco profissional, que venceu o Maranguape por 1 a 0 no meio de semana, gol marcado por Vina. Por mais que o time tenha dominado a partida, a atuação do sistema ofensivo deixou a desejar, só melhorando substancialmente com a entrada de Matheus Araújo na segunda etapa.

Assim, diante do Iguatu, no Presidente Vargas, a equipe busca elevar o nível em tal aspecto. Mozart pode e deve cobrar melhora, tanto na construção de jogadas com mais variação, como nas finalizações. Efetividade das chances se cobra do começo ao fim da temporada.

Fortaleza mostra crescimento, mas ainda tem carências

Já o Fortaleza, depois da goleada sobre o Quixadá por 4 a 0, volta a atuar no domingo, contra o Maracanã, a maior decepção do campeonato até aqui, com três derrotas em três jogos, lanterna isolado do grupo.

Com a boa atuação do Tricolor na quinta-feira — principalmente no aspecto coletivo, com bastante entrega e disposição — e o fato do elenco estar ganhando desenho de forma muito mais veloz, Thiago Carpini começa a atender o grupo que vai ter sob seu comando, o que é fundamental para o planejamento da temporada.

Ainda é preciso fazer contratações (dois laterais, um direito e um esquerdo, são urgentes, por exemplo), efetivar algumas saídas e determinar permanências, mas o molde está pronto, o que é muita coisa perto da situação da semana passada, quando existiam inúmeras pendências.

O adeus sempre vem

Vegetti está de saída do Vasco. O jogador, de 37 anos, não quer perder a chance de assinar contrato de três anos com o Cerro Porteño, do Paraguai. São 60 gols com a camisa do clube do Rio Janeiro, em 143 partidas. Ótima média.

Weverton chegou ao Grêmio aos 38 anos. Conseguiu liberação do Palmeiras sem custos. Ele é mais um entre tantos goleiros com longevidade admirável na carreira.

O movimento é correto e natural, de quem está atento. No time paulista, onde foi campeoníssimo, seria reserva de Carlos Miguel, enquanto no lado azul de Porto Alegre será líder de um elenco promissor para a temporada 2026.

Série A com impedimento semiautomático



1. O Campeonato Brasileiro da Série A vai começar no próximo dia 28 e a grande novidade prometida pela CBF, em relação aos árbitros, é o uso da tecnlogia para verificar impedimento semiautomático.

2. A ferramenta será essencial para dar rapidez na checagem dos lances ajustados. Mas há um cenário ainda mais importante: aumentar a credibilidade das decisões.

3. Até hoje foram inúmeros lances que simplesmente não se sabia se o jogador estava em condição legal ou não. Imagens de péssima qualidade e critérios confusos colocaram suspeitas em inúmeros lances.



