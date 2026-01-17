Corinthians pagou ao Fortaleza por empréstimo de Matheus Pereira; veja detalhes

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Matheus Pereira, volante do Fortaleza, comemora gol marcado diante do Grêmio

O acordo envolvendo Fortaleza e Corinthians escancara, mais uma vez, o momento em que o pragmatismo precisa falar mais alto do que o desejo esportivo. O clube paulista pagou R$ 1,8 milhão pelo empréstimo do meio-campista Matheus Pereira até o fim do ano, negócio fechado e já materializado com a apresentação do jogador em São Paulo. Paralelamente, o Fortaleza recebe o volante Ryan por empréstimo para a temporada 2026, com 100% dos salários pagos pelo Corinthians, alívio significativo para um elenco que disputará a Série B. A operação total, portanto, passa dos R$ 3 milhões.

Dentro do contexto financeiro atual, é difícil não classificar a operação como positiva para o Fortaleza. O clube reduz folha, ganha fôlego de caixa e ainda recompõe o elenco com um jogador funcional para a competição que vai disputar. Não é o cenário ideal, mas é o possível.

O movimento ganha ainda mais sentido quando se observa o próximo capítulo dessa relação. O Corinthians deve oficializar nos próximos dias a contratação do goleiro João Ricardo, assumindo integralmente um salário elevado a partir de março deste ano. Outro custo relevante que sai da folha.

Nesse jogo duro fora de campo, transformar contratos pesados em oxigênio financeiro pode não empolgar o torcedor, mas é um passo necessário para reorganizar o clube e tentar reconstruir o caminho esportivo com mais responsabilidade.