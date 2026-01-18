Fortaleza: vitória protocolar sobre o Maracanã

Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC Fortaleza venceu Maracanã pelo placar mínimo de 1 a 0

Thiago Carpini não nega que os primeiros jogos do Fortaleza no Campeonato Cearense valem como pré-temporada. E neste domingo, contra o Maracanã, no ótimo gramado do PV, isso ficou muito nítido. O Tricolor foi uma equipe lenta, com poucas variações e fez apenas o suficiente para somar os três pontos pelo placar mínimo.

Defensivamente, o time deu alguns espaços ao adversário no primeiro tempo, tanto que o goleiro Brenno precisou fazer intervenções. Na segunda etapa, nenhum susto digno de nota. Seja como for, o Fortaleza está classificado para a segunda fase e ainda não sofreu gol em 2026.

Apesar dos elogios do técnico Mozart após o empate diante do Iguatu, no sábado, o Ceará ficou distante de ter uma boa atuação. Claro que é preciso levar em consideração o início da temporada, mas também é necessário avaliar o desempenho específico a cada encontro e ele ficou muito abaixo do ideal.

Por mais que o Iguatu seja um time organizado para se defender, faltou ao Ceará velocidade e intensidade no 1 a 1 do Presidente Vargas. Foi um time previsível e burocrático, com os jogadores muito espaçados, principalmente no setor ofensivo.

Individualmente, nenhum destaque (nem Matheus Araújo, que tinha ido bem diante do Maranguape), mas chamou atenção o belíssimo gol de cabeça de Lucca, que agora pode ganhar um mínimo de tranquilidade para trabalhar. Por incrível que pareça, parte da torcida não tem o mínimo de paciência e estava reclamando do centroavante.

O número que importa

Eliminado pelo Grêmio nas quartas de final da Copinha, o Ceará volta para casa com um 3 a 0 na bagagem. Mas também retorna com boas atuações e diversas peças relevantes, que certamente podem ajudar o time na temporada, participando do elenco principal.

Ainda sobre esse assunto do aproveitamento da base, Mozart reiterou, na coletiva após o empate contra o Iguatu, que o clube fará outra contratações, mas vai levar em conta a necessidade e a vontade da participação de diversos jogadores do sub-20 no elenco profissional. Neste momento de aperto financeiro, especialmente após a queda para a Série B, e levando em conta que atletas da base têm totais condições técnicas, não há como abrir mão disso neste momento.

Mais 3!

1. Escrevi sobre o assunto na semana passada e a Série A vai começar sem o uso do impedimento semiautomático. A tecnologia, anunciada como compromisso da gestão de Samir Xaud na CBF, ainda não estará disponível na rodada inaugural, em 28 de janeiro. Problemas logísticos e estruturais motivaram o adiamento da estreia do recurso.

2. A principal dificuldade está na adequação dos estádios que recebem jogos. Apenas parte das arenas passou por vistoria, e a entidade só pretende liberar o sistema quando todas as partidas da rodada puderem utilizá-lo. Por isso, não existe uma data definida para o início da operação.

3. A intenção da CBF é estender o uso do impedimento semiautomático também à Copa do Brasil, em estádios previamente homologados. O Brasileirão terá calendário inédito, com jogos distribuídos ao longo de todo o ano. A competição começa em janeiro e termina apenas em dezembro.



