Fortaleza: a hora de contratações chegou

Foto: leonardo Moreira/FEC Thiago Carpini foi contratado por Marcelo Paz, agora no Corinthians

O Fortaleza precisa, definitivamente, virar a chave, para usar um clichê dito pelo próprio técnico Thiago Carpini. A fase mais aguda de saídas já passou e, embora ainda existam pendências importantes, casos de Deyverson e Diogo Barbosa, o clube não pode mais operar em ritmo de despedida. O momento agora é claramente de construção. De contratações. De dar forma a um elenco que, hoje, ainda está longe do ideal para o que a temporada exige. É fundamental entender que planejamento não combina com incerteza. Para o técnico Thiago Carpini, trabalhar com atletas que seguem com grandes chances de saída é um problema real, diário e prático. Situações como a de Mancuso, que será emprestado ao Estudiantes, atrapalham.

Além de interferir negativamente no desenho do time, um elenco incerto adia a definição de funções e até a evolução coletiva. Treinar sabendo que uma peça importante pode não estar ali amanhã mina qualquer tentativa de consolidação tática.

Por isso, o Fortaleza agora tem que olhar com atenção e inteligência para o mercado, buscando jogadores com nível técnico competitivo, fome de crescimento e, principalmente, compatíveis com a realidade financeira do clube, agora na Série B. Não se trata de apostar às cegas, mas de mapear atletas prontos para entregar rendimento imediato, algo essencial para um elenco que será bastante exigido ao longo do ano.

O número é claro: serão necessárias ao menos dez contratações para que o grupo fique minimamente completo. Isso envolve reposições pontuais, aumento de opções em setores carentes (laterais, por exemplo, serão necessários mais três) e, sobretudo, equilíbrio. Carpini precisa de um elenco fechado o quanto antes para implementar ideias, ajustar o modelo de jogo e criar identidade. Tempo, nesse cenário, é ativo precioso.

A SAF já fez o movimento mais doloroso, que foi o de enxugar a folha e permitir duas dezenas de saídas. Agora, precisa ser igualmente ágil e assertiva na chegada de reforços. O Fortaleza só conseguirá competir se transformar esse momento de transição em um passo sólido de reconstrução.

Ceará fecha primeira fase contra o Tirol

O Ceará faz, nesta quarta-feira, seu quarto jogo na temporada, o terceiro com o elenco profissional. Diante do Tirol, coletivamente será preciso mostrar evolução, até porque não fez bons jogos até agora. Claro que começo de temporada é assim, mas melhorar partida a partida também é fundamental.

O Tirol, adversário do Alvinegro, já sabe que vai brigar no quadrangular do rebaixamento. A partida, então, não guarda nenhuma importância efetiva para a equipe. Independentemente disso, o elenco de Mozart precisa construir uma atuação pensando nos próprios objetivos. Em breve, toda partida terá enorme relevância.

Copinha: reta final e talentos lapidados

1. Grêmio x Cruzeiro, nesta quarta-feira, e São Paulo x Ibrachina, na quinta, fazem as semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

2. Ainda sobre a Copinha, Ceará e Fortaleza mostraram bons jogadores e capacidade de formar ótimas bases.

3. Sem a receita da Série A, os rivais têm a missão de aproveitar diversos atletas no time principal. Chance de retorno técnico e financeiro.



