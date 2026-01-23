Em ritmo de treino, Fortaleza ganha outra e avança em primeiro

Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC Volante Rodrigo marcou gol do Fortaleza e se emocionou

O Fortaleza venceu mais uma no Cearense e, de novo, sem tomar gol (quatro partidas agora). Nesta quinta, bateu o Horizonte por 1 a 0, gol de Rodrigo, que chorou após marcar. Apesar da partida ter sido disputada com pouquíssima intensidade por parte das duas equipes, o volante ter se emocionado mostra que cada atleta tem seus dramas e objetivos. É preciso valorizar as histórias. Já classificado, o Fortaleza entrou muito modificado e atuando em um esquema 3-5-2, mostrando falta de entrosamento para criar jogadas ofensivas. Ainda assim abriu o placar. Na segunda etapa, Carpini fez algumas substituições, o time ficou mais forte, mas ninguém quis se arriscar, nem o Horizonte, que decepcionou demais.

O Ferroviário também venceu nesta quinta. Ao bater o Quixadá por 2 a 1, de virada, garantiu vaga para a segunda fase do Estadual, cenário bem importante para a equipe, que corria o risco de entrar no quadrangular contra o rebaixamento.

Mozart mostra repertório tático no Ceará

Bem relevante a fala de Mozart após a goleada do Ceará sobre o Tirol, por 4 a 1, especialmente quando ele deixa claro que vai montar o time titular pensando também no que os adversários vão propor de desafios. O técnico aproveitou a explicação por ter escalado Vina como centroavante, deixando Lucca no banco, justamente para deixar claro que fará alterações quando achar necessário, sem ficar preso a uma formação tática fixa. Tal forma de pensar, além de ser mais inteligente e mostrar a importância do estudo do rival a da cada rodada, coloca na cabeça dos atletas a certeza de que sempre estarão brigando pela titularidade.

Real Madrid no topo do mundo

O Real Madrid, com 1,16 bilhão de euros, cerca de R$ 7,5 bilhões, é o clube de futebol que teve maior receita do mundo em 2025. Dados foram divulgados pela consultoria britânica Deloitte, que elencou as 30 principais equipes do planeta nesse critério.

Ainda sobre o Real, importante salientar que liderar o ranking pela terceira vez seguida não é apenas um troféu contábil: é a prova de que o clube entendeu que tradição só sobrevive quando anda de mãos dadas com inovação. O novo Bernabéu não é estádio, é ativo financeiro e estratégia. Vencer no campo ajuda, claro, mas, hoje, ganhar dinheiro exige visão empresarial, marca global e capacidade de transformar torcedores em consumidores fiéis.

O abismo entre europeus e sul-americanos segue enorme, mas o Flamengo aparecer entre os 30 mais ricos (está na 29ª posição, o único fora da Europa) não é detalhe irrelevante. É um sinal de que, ainda que em um ambiente hostil, marcado por moeda frágil e calendários confusos, ainda há espaço para gestão profissional e crescimento sustentável. E outra: o ranking da Deloitte mais uma vez escancara uma verdade incômoda. No futebol moderno, competir sem dinheiro virou exceção romântica. E romantismo, hoje, raramente paga as contas.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Além do Real, completam a lista dos cinco primeiros: Barcelona, Bayern de Munique, PSG e Liverpool.

2. Do sexto ao décimo estão Manchester City, Arsenal, Manchester United, Tottenham e Chelsea.

3. Um outro detalhe impressionante mostra o poder do futebol inglês: 15 dos 30 clubes da lista são da Premier League, disparadamente a melhor do planeta.



