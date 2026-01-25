Ceará goleia Ferrão sem problemas

Foto: Nayana Melo/Especial para O POVO Pedro Gilmar (ao centro) abriu o placar para o Alvinegro no PV

O Ceará construiu com autoridade a goleada sobre o Ferroviário ao resolver o jogo ainda no primeiro tempo, nesse domingo. Com muita intensidade desde o apito inicial, o Alvinegro envolveu o adversário e transformou o confronto em um embate fácil, fechando a etapa inicial em 3 a 0. Matheus Araújo foi o grande destaque, marcando dois gols e mostrando protagonismo no meio-campo ofensivo, enquanto o zagueiro Pedro Gilmar completou o placar em jogada de bola parada.

A postura agressiva, a organização e a superioridade técnica deixaram claro o abismo entre as equipes e o placar ficou fechado em 5 a 1, justamente porque o Alvinegro manteve o ritmo no segundo tempo e ampliou com Lucca e Fernandinho. O Ferroviário, bem abaixo do que se espera para a competição, não conseguiu rivalizar em nenhum momento.

A estreia do Fortaleza na segunda fase do Campeonato Cearense, hoje, diante do Floresta, carrega um peso diferente das partidas anteriores. Depois de algumas semanas de trabalho, o cenário começa a mudar: a etapa dos testes entra na reta final e a competição passa a exigir respostas mais próximas daquilo que o torcedor espera ver ao longo da temporada. É, talvez, a primeira oportunidade real para Thiago Carpini colocar em campo aquilo que entende como o melhor Fortaleza possível dentro do elenco disponível.

O próprio treinador já deixou claro que espera não perder mais jogadores por negociação, o que ajuda a estabilizar o processo. Ainda há atletas treinando em separado, como Diogo Barbosa, Deyverson e Helton Leite, mas esses já estão fora dos planos e não interferem na ideia de time que Carpini tenta consolidar. O foco agora é outro: dar identidade, intensidade e coerência a uma equipe que, até aqui, usou o Estadual muito mais como extensão de pré-temporada do que como ambiente de cobrança.

O adversário também contribui para essa mudança de chave. O Floresta, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, tende a oferecer mais resistência do que os times enfrentados na primeira fase. Não se trata, necessariamente, de um rival que vá tomar a iniciativa ofensiva, mas é justamente aí que mora o desafio. O Fortaleza vai precisar jogar com seriedade, ritmo alto e boa articulação ofensiva para furar um sistema defensivo que certamente virá bem protegido.

Por isso, imagino um Fortaleza diferente daquele que venceu o Horizonte por 1 a 0 na rodada passada. A equipe considerada titular deve ir a campo, e com ela a obrigação de jogar para valer. Mais do que o resultado, importa observar se o time consegue acelerar a circulação da bola, ocupar melhor os espaços e transformar posse em chances reais de gol.

O número que importa

Kylian Mbappé segue impressionante. Aos 27 anos, o atacante chegou aos 416 gols na carreira, depois de marcar duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal, no Campeonato Espanhol, sábado passado.

Mais 3!

1. O sorteio da primeira fase da Copa do Brasil ocorre no próximo dia 28. Serão 14 jogos entre os piores classificados para a competição (entre eles, o Tirol-CE). O critério é o ranking da CBF.

2. Ceará e Fortaleza, portanto, não entram na primeira fase e participarão do sorteio a partir da segunda fase.

3. Já as equipes da Série A entram na Copa do Brasil apenas na quinta rodada. A final da competição, pela primeira vez, será em jogo único, dia 6 de dezembro.