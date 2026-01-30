Fortaleza segue se comunicado mal com o torcedor

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Pedro Martins, CEO do Fortaleza, junto ao técnico Thiago Carpini

Desde a queda para a Série B e a saída de Marcelo Paz, o Fortaleza tem passado por uma grande transformação. A lógica da atual gestão é legítima e não se quer mais uma figura que centralize as decisões. Cada departamento terá a sua relevância. Com esse novo cenário em que todos os antigos gestores do futebol saíram e foram substituídos por figuras profissionais e não torcedoras de clube, segue um problema que não pode ser ignorado: a comunicação com o torcedor ainda patina. É compreensível que o antigo modelo, em que dirigentes eram torcedores e falavam quase diariamente, tenha ficado para trás. Hoje, o futebol é comandado por funcionários da SAF, dentro de uma lógica corporativa. O problema é quando essa lógica vira silêncio absoluto.

O Fortaleza é gigante, tem uma torcida numerosa, engajada e historicamente participativa. Não é razoável que o responsável máximo pelo futebol, Pedro Martins, tenha concedido apenas uma entrevista até agora. Trata-se de alguém reconhecidamente discreto, trabalhador e metódico. Não questiono sua dedicação nem a capacidade técnica. Mas ele ocupa uma função central, é muito bem remunerado para isso e não pode se dar ao luxo de trabalhar isolado, longe do debate público. O conforto do silêncio não combina com a responsabilidade de comandar o futebol de um clube desse porte.

Hoje, o torcedor do Fortaleza só sabe o que acontece internamente por meio de notas oficiais — frias, genéricas e que não dizem quase nada — ou pelas apurações da imprensa. E isso escancara outro ponto importante: o jornalismo segue sendo essencial. Sem o trabalho dos repórteres, colunistas e afins, a torcida estaria completamente no escuro. Não há clareza sobre valores de rescisões, prazos de pagamento, condições de empréstimos, objetivos esportivos de curto e médio prazo, nem sobre como está sendo montado o elenco para a temporada. Não se fala nada sobre o projeto esportivo e sobre o rumo das decisões.

Comunicação não é favor, é obrigação. O Fortaleza deve explicações ao seu torcedor. Precisa criar canais, dar entrevistas, explicar processos, assumir decisões. Um clube com a história e a grandeza do Tricolor não pode tratar sua torcida como mera espectadora de notas oficiais. O torcedor merece ser informado e incluído no debate. Isso também faz parte de uma gestão profissional.

Fim da primeira fase da Liga dos Campeões



A classificação dos oito primeiros colocados da Liga dos Campeões, após a fase com 36 times, mostra bem o domínio técnico do futebol inglês. Há cinco representantes que vão direto para as oitavas de final: Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Manchester City.

Ainda sobre a Champions, os outros três clubes que vão direto para as oitavas: Bayern-ALE, Barcelona-ESP e Sporting-POR. Sem dúvida, a equipe portuguesa, treinada por Rui Borges e que tem sete brasileiros no elenco, foi a grande surpresa, enquanto PSG, Real Madrid e Inter de Milão, por exemplo, vão precisar fazer um mata-mata preliminar.

Mais 3!

1. O Bahia começou bem demais a temporada 2026, ganhando todos os jogos: cinco no Campeonato Baiano e a estreia na Série A, contra o Corinthians, fora de casa.

2. O outro nordestino do Campeonato Brasileiro também fez três pontos. O Vitória passou pelo Remo por 2 a 0.

3. A notícia mais aleatória da semana: Mano Menezes é o novo técnico da seleção peruana



