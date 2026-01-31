Ceará e Fortaleza jogam pela vaga na semifinal do Cearense

Foto: FCO FONTENELE/ O Povo e DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Mozart Santos, treinador do Ceará e Thiago Carpini, técnico do Fortaleza

A rodada deste fim de semana da segunda fase do Campeonato Cearense tem tudo para cumprir um papel que vai além da tabela. Neste sábado, o Fortaleza recebe o Iguatu. No domingo, o Ceará encara o Horizonte. Em comum, os rivais entram em campo como amplos favoritos e com a certeza de que, vencendo, garantem vaga antecipada na semifinal.

Isso muda o peso do próximo encontro, o sempre importante Clássico-Rei, que deixaria de ser decisivo por classificação e passaria a ser, sobretudo, um embate de forças, ideias e momento. Para Thiago Carpini e Mozart, esses jogos são fundamentais justamente por tais questões.

Serão os últimos testes antes do clássico, o primeiro confronto do ano em que a exigência competitiva tende a subir de verdade. Até aqui, o Campeonato Cearense tem sido confortável demais para Ceará e Fortaleza. Os adversários pouco ameaçaram, e o nível de dificuldade esteve sempre abaixo do que os dois clubes sabem que vão enfrentar ao longo da temporada.

No sábado, o Fortaleza encara um Iguatu que já mostrou credenciais. A equipe do Interior conseguiu empatar com o Ceará, tem bom toque de bola e organização suficiente para incomodar. Não é jogo, em tese, para atropelo automático. O Tricolor vai precisar de paciência, circulação rápida e mais agilidade no terço final. Infiltrações, movimentação sem bola e continuidade no entrosamento serão chaves para evitar um jogo travado, como na vitória sobre o Floresta.

No domingo, o cenário do Ceará é parecido. O Horizonte deve adotar uma postura mais recuada, apostando em fechar espaços e sobreviver ao máximo. O Ceará, que em alguns jogos conseguiu abrir o placar muito cedo, deve buscar isso desde os primeiros minutos. Um gol rápido pode dar conforto e permitir ao time controlar o ritmo, algo que Mozart claramente procura consolidar nessa fase inicial do trabalho.

Os dois são favoritos, sem discussão. Mas o que realmente importa está no porvir. Fortaleza e Ceará foram rebaixados para a Série B e ainda convivem com um olhar desconfiado das torcidas. Cada vitória ajuda a construir ambiente, confiança e segurança interna. Ganhar agora não é só avançar, mas chegar no Clássico-Rei com moral, discurso fortalecido e menos ruído externo.

Brasileirão começa com boa média de gols



Campeonato Brasileiro começou no meio de semana que passou com uma média de gols bem alta, principalmente na comparação com as edições anteriores. Foram 30 tentos anotados em 10 partidas, média de três por jogo. Difícil que se mantenha.

1. Ainda sobre a primeira rodada da Série A, foram seis vitórias de mandantes, três de visitantes e apenas um empate (entre Atlético-MG e Palmeiras).

2. Chapecoense e Botafogo-RJ foram os melhores ataques, com quatro gols cada, ambos jogando em casa. Na defesa, apenas 4 dos 20 times ficaram sem sofrer gol: Athletico-PR, Bragantino, Vitória e Botafogo-RJ.

3. Até meados de março, quando acabam os Estaduais, as rodadas do Campeonato Brasileiro serão realizadas nos meios de semana.



