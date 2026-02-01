Marcelo Paz diz estar mais leve no Corinthians do que no Fortaleza em 2025

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
A fala de Marcelo Paz à ESPN Brasil, programa Bola da Vez, veiculado neste sábado, diz mais do que parece. Ao admitir que se sente “mais leve” no Corinthians, mesmo diante da pressão de um clube com alcance nacional e cerca de 35 milhões de torcedores, o dirigente escancara, mais uma vez, o desgaste vivido em seu ano mais recente no Fortaleza.
Em 2025, segundo ele próprio, os ataques pessoais e a cobrança desmedida ultrapassaram o limite do aceitável, corroendo não apenas o ambiente de trabalho, mas também as condições emocionais para seguir no Tricolor.
Não é trivial ouvir que o Corinthians, historicamente um moedor de dirigentes, represente hoje um espaço menos sufocante do que o Pici. A declaração expõe um cenário em que a crítica deixou de ser institucional e passou a ser hostil e personalizada. Virou um fardo, portanto.
Marcelo Paz construiu uma trajetória vitoriosa no Fortaleza, mas sua saída indica que ciclos também acabam por exaustão. E ele sabe também que errou na temporada 2025, que acabou rebaixando o Fortaleza para a Série B. Nesta entrevista, o dirigente disse que acredita que o Tricolor retorne já o ano que vem para a Série A, elogiando elenco e estrutura da equipe.
