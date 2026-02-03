Mozart x Carpini: não é só mais um jogo, é um Clássico-Rei

Foto: Samuel Setubal Sasha e Vina devem ser titulares no próximo domingo

Para Thiago Carpini e Mozart, o Clássico-Rei do próximo domingo não será apenas mais um compromisso no calendário. Primeiro clássico nunca é. Ainda que o regulamento diga pouco, o futebol sempre diz muito mais do que está escrito. E, neste caso, o que está em jogo é menos a tabela e mais a construção de identidade. Ceará e Fortaleza chegam invictos ao primeiro clássico do ano após seis rodadas do Campeonato Cearense. Um dado que, à primeira vista, sugere equilíbrio absoluto. Mas basta ir além da superfície para perceber que as trajetórias são distintas. O Ceará soma cinco vitórias e um empate, marcou 16 gols e sofreu três. O Fortaleza venceu quatro vezes, empatou duas, fez oito tentos e sofreu apenas um.

Campanhas sólidas, propostas diferentes. O time de Mozart tem sido mais intenso, mais agressivo e confortável em propor o jogo. Ataca com volume, acelera quando necessário e demonstra clareza ofensiva. Já o Fortaleza de Carpini apresenta maior controle defensivo, menos exposição e, até aqui, mais dificuldade para transformar posse e organização em efetividade no ataque. Defende muito bem, mas ainda busca fluidez para ferir o adversário.

É neste ponto que o clássico deixa de ser apenas um jogo e passa a ser um teste simbólico. Não decide classificação, não elimina ninguém e nem garante título, muito menos acesso em novembro. Mas mede convicções, mede estágio de trabalho e personalidade. Principalmente dos treinadores.

Carpini e Mozart disputarão pela primeira vez o Clássico-Rei. E todo clássico carrega um peso silencioso. Não se trata só de vencer ou perder, mas de como se compete. O desempenho costuma falar mais alto do que o resultado, especialmente quando o jogo, tecnicamente, não vale tanto.

As diretorias sabem disso e não acredito que haverá mudanças em comissões técnicas por causa de um clássico. Isso é óbvio, racional e esperado. O problema é que clássico nunca foi território da razão. Ele pertence à emoção do torcedor, à narrativa construída ao redor do jogo e à confiança - ou desconfiança - que nasce a partir de uma atuação.

Uma vitória jogando mal pode cobrar seu preço mais adiante. Uma derrota jogando bem pode fortalecer convicções. Por isso, o domingo exige leitura cuidadosa. Do Ceará, espera-se intensidade e protagonismo. Do Fortaleza, ousadia e eficiência. Se algum dos dois fugir muito disso, o sinal de alerta se acende, independentemente do placar.

Pouca gente nos estádios na rodada 1 da Série A



A primeira rodada do Campeonato Brasileiro teve média baixa da público pagante: 17.695. Foram 10 jogos realizados. Neste meio de semana, serão nove partidas, porque Athletico-PR x Corinthians sofreu adiamento.

Mais 3!

1. Estou curioso para saber o número de torcedores no Clássico-Rei. Apesar das duas torcidas estarem ainda muito machucadas com a queda para a Série B, imagino algo entre 20 e 30 mil pagantes.

2. A partida marcará também o retorno do Castelão como sede de partidas relevantes na temporada. Um bom gramado é o que se espera, minimamente.

3. O mando do jogo é do Ceará, mas o acordo para renda dividida por igual em todos os confrontos entre os rivais está mantido.



