Série B: mudança de fórmula é ruim, mas poderia ser pior

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
O novo regulamento da Série B do Campeonato Brasileiro nasce de uma decisão legítima dos clubes, mas carrega uma contradição difícil de ignorar. A partir de agora, apenas os dois primeiros colocados sobem diretamente para a Série A. Do terceiro ao sexto, a disputa será resolvida em um playoff, com confrontos de ida e volta entre terceiro x sexto e quarto x quinto. Os vencedores completam o grupo de quatro promovidos.
A proposta foi aprovada pela maioria porque atende a um raciocínio simples e pragmático: é mais fácil terminar entre os seis primeiros do que entre os quatro. Para muitos dirigentes, isso amplia as chances de acesso, mantém mais clubes vivos na competição por mais tempo e aumenta o apelo emocional.
Do ponto de vista comercial e de audiência, o mata-mata é sedutor. Promete equilíbrio, drama e jogos decisivos que tendem a mobilizar torcida, mídia e patrocinadores. Ainda assim, do ponto de vista esportivo, é difícil defender que o novo modelo seja mais justo. O sistema de pontos corridos premiando quatro equipes ao fim de 38 rodadas sempre foi o retrato mais fiel da regularidade. Ele reduz o peso do acaso, minimiza erros pontuais e recompensa quem constrói uma campanha consistente ao longo de toda a temporada. Em um playoff, tudo pode ruir em 180 minutos. Um erro de arbitragem, uma expulsão, uma lesão ou um detalhe isolado podem apagar meses de trabalho.
Apesar da minha discordância, é preciso reconhecer que ela poderia ser pior. O modelo adotado ainda preserva o acesso exclusivamente entre clubes da Série B. Diferente do sistema alemão, por exemplo, em que times da segunda divisão enfrentam equipes da elite para subir, algo que costuma ser cruel e profundamente desigual. Nesse aspecto, o regulamento brasileiro mantém um mínimo de coerência esportiva.
No Conselho Arbitral, ficou claro também o posicionamento dos clubes cearenses. O Ceará votou a favor do novo formato. O Fortaleza, ao lado dos clubes pernambucanos - Náutico e Sport - preferia a manutenção do modelo tradicional, com quatro acessos diretos definidos exclusivamente pelos pontos corridos. A proposta não venceu, e prevaleceu a versão mais ampla do mata-mata, que beneficia quem sonha em brigar até o sexto lugar, mas também aumenta o risco para quem termina em terceiro ou quarto e pode perder tudo em um confronto eliminatório.
Outra decisão relevante foi a manutenção da Série B durante a Copa do Mundo. Para os clubes, a escolha faz sentido financeiro. Parar o campeonato significaria um mês inteiro sem bilheteria, sem visibilidade e sem receitas em uma divisão que já sofre com limitações orçamentárias. A maioria optou por seguir jogando, e a CBF homologou.
No fim das contas, o recado é claro: os clubes decidiram e, em uma democracia, a maioria prevalece. Não haverá espaço para reclamações futuras. O novo regulamento deve alterar completamente a lógica do acesso. Ceará e Fortaleza podem se beneficiar, mas também podem ser vítimas. Se foi uma boa decisão ou não, ainda não é possível saber.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Mais 3!
1. Nos primeiros 16 jogos da Série A - sem contar os três realizados nesta quinta - foram marcados 53 gols, média altíssima de 3,31 tentos por partida.
2. Difícil saber se essa ótima média tem relação com a mudança de calendário, já que as equipes, em começo de temporada, tendem a ter mais falhas defensivas por falta de entrosamento.
3. Seja como for, jogos bem interessantes têm ocorrido. Que siga assim, com muita bola na rede.
Se você quer informação sobre futebol antes, durante e depois da bola rolar, é aqui mesmo. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.