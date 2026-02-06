Série B: mudança de fórmula é ruim, mas poderia ser pior

Foto: Rafael Bressan/ACF Se fosse em 2026, Chapecoense teria de superar Goiás em mata-mata

O novo regulamento da Série B do Campeonato Brasileiro nasce de uma decisão legítima dos clubes, mas carrega uma contradição difícil de ignorar. A partir de agora, apenas os dois primeiros colocados sobem diretamente para a Série A. Do terceiro ao sexto, a disputa será resolvida em um playoff, com confrontos de ida e volta entre terceiro x sexto e quarto x quinto. Os vencedores completam o grupo de quatro promovidos.

A proposta foi aprovada pela maioria porque atende a um raciocínio simples e pragmático: é mais fácil terminar entre os seis primeiros do que entre os quatro. Para muitos dirigentes, isso amplia as chances de acesso, mantém mais clubes vivos na competição por mais tempo e aumenta o apelo emocional.

Do ponto de vista comercial e de audiência, o mata-mata é sedutor. Promete equilíbrio, drama e jogos decisivos que tendem a mobilizar torcida, mídia e patrocinadores. Ainda assim, do ponto de vista esportivo, é difícil defender que o novo modelo seja mais justo. O sistema de pontos corridos premiando quatro equipes ao fim de 38 rodadas sempre foi o retrato mais fiel da regularidade. Ele reduz o peso do acaso, minimiza erros pontuais e recompensa quem constrói uma campanha consistente ao longo de toda a temporada. Em um playoff, tudo pode ruir em 180 minutos. Um erro de arbitragem, uma expulsão, uma lesão ou um detalhe isolado podem apagar meses de trabalho.

Apesar da minha discordância, é preciso reconhecer que ela poderia ser pior. O modelo adotado ainda preserva o acesso exclusivamente entre clubes da Série B. Diferente do sistema alemão, por exemplo, em que times da segunda divisão enfrentam equipes da elite para subir, algo que costuma ser cruel e profundamente desigual. Nesse aspecto, o regulamento brasileiro mantém um mínimo de coerência esportiva.

No Conselho Arbitral, ficou claro também o posicionamento dos clubes cearenses. O Ceará votou a favor do novo formato. O Fortaleza, ao lado dos clubes pernambucanos - Náutico e Sport - preferia a manutenção do modelo tradicional, com quatro acessos diretos definidos exclusivamente pelos pontos corridos. A proposta não venceu, e prevaleceu a versão mais ampla do mata-mata, que beneficia quem sonha em brigar até o sexto lugar, mas também aumenta o risco para quem termina em terceiro ou quarto e pode perder tudo em um confronto eliminatório.

Outra decisão relevante foi a manutenção da Série B durante a Copa do Mundo. Para os clubes, a escolha faz sentido financeiro. Parar o campeonato significaria um mês inteiro sem bilheteria, sem visibilidade e sem receitas em uma divisão que já sofre com limitações orçamentárias. A maioria optou por seguir jogando, e a CBF homologou.

No fim das contas, o recado é claro: os clubes decidiram e, em uma democracia, a maioria prevalece. Não haverá espaço para reclamações futuras. O novo regulamento deve alterar completamente a lógica do acesso. Ceará e Fortaleza podem se beneficiar, mas também podem ser vítimas. Se foi uma boa decisão ou não, ainda não é possível saber.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Nos primeiros 16 jogos da Série A - sem contar os três realizados nesta quinta - foram marcados 53 gols, média altíssima de 3,31 tentos por partida.

2. Difícil saber se essa ótima média tem relação com a mudança de calendário, já que as equipes, em começo de temporada, tendem a ter mais falhas defensivas por falta de entrosamento.

3. Seja como for, jogos bem interessantes têm ocorrido. Que siga assim, com muita bola na rede.



