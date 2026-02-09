Lacunas expostas em Clássico-Rei ruim

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
Com muita energia e dedicação, os sistemas defensivos levaram ampla a irrestrita vantagem sobre os ataques. Todos os atletas, titulares e reservas, que entraram, foram obedientes taticamente, privilegiando não dar espaços de forma alguma. E conseguiram.
O outro lado é justamente o péssimo jogo criativo das duas equipes. Quando os sistemas estão bem encaixados, são as atuações individuais que precisam aparecer e nada aconteceu.
Os goleiros simplesmente não fizeram nenhuma defesa e foram mínimas as oportunidades mais agudas de gol. Um show de erros de passe, lançamentos longos equivocados, ausência de chutes de fora da área, tabelas e jogadas de linha de fundo.
O primeiro tempo, por sinal, foi também um espetáculo dantesco de dedo na cara, gritaria, intimidações, faltas, pouca bola rolando e cartões amarelos. Para quem gosta desse tipo de cenário, uma maravilha.
No fim das contas, as lacunas dos dois elencos ficaram nítidas e os treinadores saem aliviados pela derrota não ter chegado. Um encontro que não valia nada para o campeonato e que teve um desfecho preocupante pensando na produção ofensiva de ambos para a Série B e na formação dos elencos. As diretorias precisam trabalhar.
Início goleador de Série A
Disputado nas primeiras rodadas apenas nos meios de semana, o Campeonato Brasileiro da Série A já teve 19 jogos realizados, com média de 3,16 gols por partida. Foram 60 tentos marcados, 37 dos mandantes e 23 dos visitantes.
Por falar na Série A, a CBF vai criar um grupo de trabalho para analisar a diminuição do números de equipes rebaixadas para a Série B, passando de quatro para três. Naturalmente, os acessos da segunda divisão para a elite também entram na conta, diminuindo para três também. Importante salientar que qualquer mudança neste aspecto não pode ser efetuada em 2026, valendo a partir, no mínimo, do ano que vem.
Particularmente, entendo que faz todo sentido os rebaixados serem apenas três por temporada para a Série B. Já não é de hoje que me manifesto sobre o assunto, mas resumindo a ópera: quatro clubes caindo é muita coisa, 20% de todo campeonato. Três fica muito mais adequado.
Enquanto isso, na Premier League
1. Liverpool e Manchester City fizeram um jogo espetacular neste domingo, vitória do City, de virada, por 2 a 1, na casa do adversário.
2. Desde 1936, o Manchester não ganhava, numa temporada, os dois jogos do Liverpool - em casa e fora. Tabu gigantesco quebrado, portanto.
2. É impressionante como o futebol inglês, rodada após rodada, segue com vários confrontos marcantes.
