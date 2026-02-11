Fortaleza receberá do Bragantino R$ 24.5 milhões por Herrera ainda em 2026

Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC Tucu Herrera comemora gol no jogo Bahia x Fortaleza, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

A negociação do atacante Herrera com o Bragantino se consolidou como a maior venda do Fortaleza nesta janela, ao menos por enquanto (dia 3 de março é o limite para inscrição de jogadores).

O Tricolor acertou a transferência por R$ 24,5 milhões dos 70% que tinha dos direitos econômicos do atleta argentino, valor que será pago integralmente ainda em 2026. O acertado, em contrato, foram duas parcelas.

É importante destacar que parte da quantia será destinada aos investidores que participaram da contratação do jogador, conforme acordos previamente estabelecidos.

Ainda assim, trata-se da principal movimentação financeira do clube na janela, tanto pelo montante envolvido quanto pelo impacto no planejamento, já que era necessário fazer caixa e diminuir muito a folha de pagamento após a queda para a Série B.



