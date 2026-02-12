Fortaleza reformula ataque todo e começa nova fase na temporada

Foto: Samuel Setubal Vitinho foi o reforço mais recente a estrear pelo Fortaleza

O Fortaleza agora finalmente parece caminhar para a virada de chave definitiva, olhando para frente, pensando na formação de um grupo para a temporada 2026. Depois de um período marcado por negociações e saídas, o clube parte para a reconstrução do elenco, especialmente do setor ofensivo, a principal lacuna em relação ao ano passado.

São cinco atacantes e um lateral-esquerdo: Gabriel Fuentes, ex-Fluminense, para a defesa, além de Vitinho (o único que já entrou em campo, alguns minutos no Clássico-Rei) e Rodriguinho já anunciados, com Luiz Fernando, GB e Lucas Braga fechados e em fase de regularização.

Na prática, é quase um ataque inteiro novo. Do grupo do ano passado, apenas Bareiro permanece como referência do setor. A reformulação é profunda e revela a leitura interna de que era preciso mudar. Luiz Fernando vem do Athletico-PR, GB estava no Vasco, Lucas Braga no Vitória. São perfis diferentes, mas todos com histórico recente em clubes de Série A e B, o que indica experiência competitiva.

É um movimento coerente com a atual situação financeira do clube, mas que exige cautela, porque jogadores não rendem imediatamente. Precisam de tempo de adaptação, entrosamento e compreensão das ideias de Thiago Carpini, por mais que as cobranças seja fortes.

Por isso, quanto antes começarem a treinar juntos, melhor. O calendário não espera. O Fortaleza tem pela frente a semifinal do Campeonato Cearense contra o Ferroviário e, caso avance, uma decisão, possivelmente com Clássico-Rei. Mais do que o título estadual, esses jogos servem como laboratório.

O foco maior é a Série B, que começa em meados de março. A competição é longa, intensa e exige regularidade. Não há espaço para esperar demais. O ideal é que esses reforços ganhem minutos desde já, entendam o modelo de jogo e criem conexões dentro de campo.

Não é possível cravar sucesso absoluto, tampouco fracasso. O mercado oferece probabilidades, não garantias. Luiz Fernando, dos atacantes, por exemplo, é o mais pronto para já ter sucesso imediato, mas o que se pode afirmar é que o Fortaleza agiu, renovou o ataque e deu a Carpini novas opções.

O número que importa

Dos 20 times que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada, apenas cinco estão invictos em 2026: os dois cearenses, Ceará e Fortaleza, além de Goiás, Juventude e Londrina.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Maurício, bom meia-atacante do Palmeiras e ex-Internacional, agora pode atuar oficialmente pela seleção do Paraguai, se colocando como opção para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

2. A regularização da mudança de federação foi confirmada pela Fifa na segunda-feira desta semana. Os paraguaios estão no grupo com Estados Unidos, Austrália e uma seleção que virá da repescagem.

3. Apesar de ter nascido em São Paulo, o jogador tem ascendência paraguaia por parte de pai e passou parte da juventude no país sul-americano.