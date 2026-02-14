Fortaleza e Ceará: favoritismo cobra postura séria no Cearense

Foto: Samuel Setubal Ceará e Fortaleza são favoritos para estarem na final do Cearense

Fortaleza, neste sábado, e Ceará, no domingo, entram nas semifinais do Campeonato Cearense muito favoritos, carregando o peso da responsabilidade que vai além da tradição.

Respectivamente contra Ferroviário e Floresta, os dois clubes têm elencos muito mais caros, estruturas mais sólidas e investimentos que os colocam em outra prateleira dentro do futebol local.

Mas favoritismo sozinho não ganha jogo e exige postura séria, até porque, do lado oposto, estarão equipes com muita sede de derrubar os rivais.

O Estadual não costuma expor muitas armadilhas por aqui, tanto que desde 1996 Ceará e Fortaleza dividem os títulos. Já abordei isso durante a semana, inclusive. Mas o desafio neste cenário não é apenas técnico.

Jogar como protagonista significa assumir o controle da partida desde o primeiro minuto, propor o jogo, ter paciência contra linhas baixas e, sobretudo, não transformar a ansiedade em precipitação. Contra adversários que encaram o duelo como a partida do ano — justamente o caso das semifinais —, desatenções têm potencial de custar caro.

Assim, Mozart e Thiago Carpini certamente terão o discurso do respeito aos adversários e da postura completamente concentrada para os confrontos. Qualquer coisa além disso não faz sentido nenhum, por mais que a diferença técnica seja efetivamente enorme.

Ferroviário e Floresta, do outro lado, chegam com aquele famoso discurso de superação e espírito de quem não tem nada a perder. Cabe aos favoritos entender que responsabilidade não é fardo, por isso vale assumir essa condição, até porque ser protagonista é saber jogar com esse peso, controlando e decidindo.

O número que importa

Nenhum 0 a 0 até agora nos 29 jogos realizados no Campeonato Brasileiro da Série A. Foram 92 gols marcados, média excelente de 3,17 por partida.

Já viu? *

O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Dirigido por Cao Hamburger e estrelado por Michel Joelsas e Germano Haiut, o filme (lançado em 2008) se passa em 1970. Mauro é deixado pelos pais, que fogem da ditadura, no Bom Retiro. Órfão do avô, ele é acolhido pelo vizinho Shlomo. Entre a espera angustiante e a Copa do Mundo, o garoto amadurece em meio ao medo e à solidariedade da comunidade judaica. Vale cada segundo. Onde: Netflix

Mais 3!

1. O atacante Igor Thiago ampliou seu vínculo com o Brentford FC até 2031. O anúncio foi feito pelo clube nesta sexta-feira.

2. Artilheiro em alta, o jogador soma 17 gols em 26 partidas na Premier League, recorde brasileiro na história do campeonato inglês em uma única temporada.

3. Eu, se fosse Ancelotti, o convocaria. Obviamente a concorrência é pesada, mas Copa do Mundo é momento.



