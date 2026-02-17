Sem cadeira cativa, Mozart impõe mérito para elevar o Ceará

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
O técnico Mozart tem deixado claro que, no Ceará, ninguém tem cadeira cativa. A frase pode soar comum no futebol, mas, no contexto atual, revela método, convicção e liderança. Ao defender publicamente a competição interna por posição, o treinador estabelece um princípio essencial para temporadas longas e desgastantes: joga quem estiver melhor.
Não é discurso vazio. Mozart traz na bagagem dois acessos consecutivos da Série B para a elite, primeiro com o Mirassol e depois com o Coritiba. Em ambos os trabalhos, a marca foi essa: elenco mobilizado, disputa intensa por espaço e ambiente competitivo saudável.
O objetivo tem relação com o que deseja a diretoria de futebol: não há estrelismo acima do coletivo. No Ceará, os reforços recentes, Luiz Otávio e Wendel, chegam para disputar posição, não para assumir status automático de titular. Essa postura fortalece o grupo e impede acomodações.
Quando todos sabem que precisam render diariamente, o nível sobe. Treinos ficam mais intensos, decisões se tornam mais técnicas e o grupo permanece em alerta constante. E caso o treinador resolva trocar, a tendência é não ocorrer traumas, justamente porque a competição interna não significa instabilidade, mas tem relação com meritocracia.
Se mantiver essa coerência ao longo da temporada, o Ceará ganha mais que um time titular, com o elenco preparado para responder quando for exigido. E, no calendário brasileiro, isso costuma fazer toda a diferença.
