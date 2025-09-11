A mesa da juventude na Icid III

Maria Laís, Pedro Arcanjo e Tágila Ravenna são três jovens que desde a infância aprenderam a respeitar os direitos do meio ambiente e da Mãe Terra. Conhecem o que falam porque praticam o que dizem. Elas e ele foram convidados pelo presidente da ICID III, Antônio Rocha Magalhães, para falar sobre "Práticas transformadoras em meio às emergências climáticas", dia 15, às 16 horas, no Centro de Eventos, em Fortaleza, a partir de experiências produtivas, literárias e audiovisuais.

Ao considerar a voz da juventude do semiárido, representada por quem se destaca no processo de sedimentação de novas bases sociais e ambientais de sustentação, a ICID III - 3ª Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento em Regiões Áridas, Semiáridas e Subúmidas Secas - amplia o caráter multiparticipativo da sua busca por respostas e propostas para o colapso ecológico.

No livro "A árvore do Conhecimento" (Palas Athena, 2001), os biólogos e pensadores chilenos Humberto Maturana (1928 - 2021) e Francisco Varela (1946 - 2001) afirmam que no âmago das dificuldades do ser humano atual "está seu desconhecimento do conhecer" (p.270). Por isso é animador esse diálogo aberto com jovens que carregam em si a força do solo, da luz e da poesia das terras cearenses.

Agroecologia na floresta será a tônica de Maria Laís em seu relato sobre o projeto LaVida, desenvolvido por sua família com manejo alimentar orgânico, apicultura e turismo rural no município de Santana do Cariri. O exitoso caso de agrofloresta na Caatinga, do agricultor Zé Artur, estará nas observações de Pedro Arcanjo, que produziu na TV da Fundação Casa Grande, de Nova Olinda, um vídeo sobre esse sistema herdado dos povos indígenas.

Tágila Ravenna, que é aluna da Escola Família Agrícola Dom Fragoso, tecerá comentários a respeito do cordel "filha da terra, voz do sertão", de sua autoria, finalista no 17º Prêmio Literário Flávio Paiva 2025, do Espaço Cultural História Viva, de Independência; e a cantora Tóri interpretará músicas do meu recente livro infantil "Brincadeira de Cantar", que falam de renovação e mutualismo na natureza.