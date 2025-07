A armadilha invisível do conforto

Foto: DIVULGAÇÃO Capa do livro "A crise do conforto"

Você provavelmente acordou hoje com o despertador no modo soneca. Tomou seu café exatamente do jeito que gosta. Evitou o trânsito com um aplicativo. E se irritou com um simples atraso de cinco minutos no delivery. O que parece rotina é, na verdade, o retrato de uma era moldada para evitar qualquer tipo de incômodo.

Em “A Crise do Conforto”, livro publicado em 2023, Michael Easter argumenta que nosso apego ao conforto constante nos enfraquece silenciosamente. Nas suas palavras: “Evitamos o esforço, o tédio, o silêncio, a espera e com isso, evitamos também a oportunidade de crescer, criar, pensar e nos reconectar com o que importa.”

O autor combina ciência comportamental, experiências radicais (como uma expedição de 33 dias no Ártico) e pesquisas de ponta para mostrar que viver sempre dentro de padrões não desafiadores pode limitar nosso crescimento pessoal, criatividade e resiliência.

O paradoxo é cruel: quanto mais conforto buscamos, mais ansiosos nos tornamos. No trabalho, evitamos conversas difíceis. No marketing, repetimos fórmulas seguras. Nos negócios, tememos riscos, mesmo quando o mercado exige coragem. E no fim, colhemos superficialidade: conexões rasas, marcas genéricas, líderes ausentes.

Quantas vezes já vimos nas paredes de empresas ou em sites e folders, a Missão, Visão e Valores quase idênticas. As vezes até redigida por IA. Alguém disse: faça esta tarefa e alguém executou sem nenhum pensamento estratégico.

Talvez seja hora de resgatar o desconforto como ferramenta estratégica. Marcas que ousam sair do script estão liderando mercados e conquistando a preferência do público. Pessoas que enfrentam o tédio estão criando coisas novas. E líderes que abraçam o incômodo estão construindo empresas mais humanas e relevantes.

O desconforto não é um problema. É o início de algo autêntico. O conforto nunca gerou transformação. É do lado de fora da zona segura que moram a originalidade, a clareza e o verdadeiro valor.

Que tal começar por uma pequena escolha desconfortável hoje?