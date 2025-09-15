Qual é a sua tribo?

Foto: RODRIGO CARVALHO FORTALEZA, CE, BRASIL, 15-11-2015: Jovens fantasiados de cosplays, tiram selfie (fotografia) no gramado do Parque do Cocó. Encontro de tribos jovens no Parque do Cocó. (Foto: Rodrigo Carvalho/O POVO)

Outro dia, num café onde todo mundo parecia ter saído da mesma pasta do Pinterest, vi uma cena curiosa. Um grupo de jovens, todos com óculos de armação grossa, tênis brancos, e copos de cafés turbinados. Nada ali parecia aleatório. Um uniforme de quem quer parecer que não usa uniforme.

E foi aí que me lembrei de Henrik Vejlgaard - sociólogo dinamarquês, e renomado estudioso de tendências.

Em The Lifestyle Puzzle, livro lançado lá em 2010, ele já apontava algo que agora, quinze anos depois, parece ter virado lei: a identidade deixou de ser dada para ser escolhida. Ou melhor: curada, como se a gente fosse uma galeria ambulante de referências culturais, valores, playlists e paletas de cores. Vejlgaard parte de uma premissa simples: no mundo contemporâneo, as pessoas são definidas por sinais simbólicos: o que você veste, come, compartilha, consome.



E aqui entra o ponto mais interessante (e talvez mais perigoso) do livro: vivemos o surgimento de novas tribos. Não tribos no sentido antropológico clássico, mas no simbólico. Pequenos grupos formados por afinidades estéticas, morais ou ideológicas. Comunidades que se organizam não por origem, mas por escolha, ou pelo menos pela ilusão dela.



Você se diz minimalista? Talvez more num apartamento branco com plantas penduradas e só vista tons neutros. Antissistema? Deve pagar o streaming com cartão de crédito e usar um aplicativo para meditar...

A gente se comunica por signos. E o mercado, claro, entendeu isso antes de todo mundo.

Marcas deixaram de vender coisas. Vendem causas, estilos de vida, visões de mundo. Uma garrafa de água pode significar "eu me importo com o planeta". Uma camiseta pode gritar uma frase de protesto. E se for feita com algodão orgânico? Melhor ainda. Compramos para sermos reconhecidos. Para fazer parte. Para sinalizar, consciente ou não, em qual "tribo" queremos ser aceitos.



Porque ao final das contas, toda tribo é só mais uma tentativa humana de responder à pergunta: quem sou eu? E talvez a resposta mais honesta continue sendo: depende do dia, de com quem vou estar e do algoritmo.