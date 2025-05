Bug no WhatsApp? Entenda por que os áudios no iPhone não estão ficando azuis após a reprodução

Foto: Montagem via O POVO Por que os áudios do WhatsApp no iPhone não estão marcando como ouvidos

Nos últimos três dias, diversos usuários de iPhone começaram a relatar um comportamento estranho no WhatsApp: mesmo após ouvirem uma mensagem de voz, o ícone do áudio permanece verde - como se ainda estivesse inédito.

Pode parecer um detalhe técnico, mas para quem depende do aplicativo para trabalho, troca muitos áudios por dia ou até mantém apenas uma conversa ativa, isso pode se tornar um transtorno.

Em um cenário de sobrecarga de informações, em que já é comum duvidarmos da própria memória, esse tipo de falha técnica leva muita gente a ouvir o mesmo áudio mais de uma vez, só para confirmar que ele realmente foi escutado.

O bug, que já dura cerca de três dias, ainda não teve nenhuma confirmação oficial por parte da Meta, tampouco sinais de correção. Por enquanto, o que resta aos usuários é conviver com a incerteza: será que eu ouvi mesmo esse áudio?

Além disso, também há relatos, ainda que mais isolados, de falhas no Status, como troca ou de fotos já postadas. Usuários afirmam que visualizaram imagens trocadas. A origem do problema ainda é incerta, mas adiciona mais uma camada de instabilidade à experiência no app nos últimos dias.

Usuários no X (antigo Twitter), Reddit, Tiktok e Instagram não economizaram nas críticas



"Que ódio dessa atualização do WhatsApp que fica parecendo que não ouvi os áudios, to repetindo o mesmo áudio várias vezes por causa disso"

acho que já passou da hora da gente declarar GUERRA a Meta e ao Whatsapp pelas mensagens de áudios não estarem mais aparecendo como ouvidas, quando a gente escuta…

Alguém me socorre.

Meu wpp tá assim, mostrando como se eu ainda não tivesse escutado o áudio, sendo que eu já escutei o áudio.. SOCORRO

Tô estressada com essa atualização de merda do WhatsApp, o áudio fica transcrevendo sem eu colocar e ouço o áudio e continua verde , aí vou e dou play no áudio q já ouvi pq esqueço q essa bosta atualizou pra horrível!

Esse áudio que segue verde após ser reproduzido no WhatsApp tá me tratando como uma à toa né?

Que tem tempo de ficar ouvindo o mesmo áudio duas vezes?

Sério?!?



WhatsApp lança 12 funcionalidades no aplicativo

É importante lembrar que, na última semana, o WhatsApp anunciou 12 novas funcionalidades no aplicativo. Não é incomum que, após grandes atualizações, algumas falhas técnicas apareçam. No entanto, até o momento, não é possível afirmar que esse problema - que, ao que tudo indica, atinge apenas dispositivos iOS - esteja diretamente relacionado à atualização recente.

