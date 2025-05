Você não se importa, mas parou pra comentar: a separação de Virgínia e o engajamento disfarçado

Foto: Reprodução Instagram O anúncio do fim do casamento entre Virginia Fonseca e Zé Felipe - uma das duplas mais midiáticas da internet brasileira - percorreu o caminho do deboche à discussão sobre o que, afinal, engaja o público

A notícia que poderia ter passado como apenas mais um término entre celebridades virou combustível para piadas, memes, teorias, críticas e análises no único lugar que nunca dorme: as redes sociais.

O anúncio do fim do casamento entre Virginia Fonseca e Zé Felipe - uma das duplas mais midiáticas da internet brasileira - percorreu o caminho do deboche à discussão sobre o que, afinal, é de interesse público.

O comportamento nas redes diante da separação foi um retrato direto de como consumimos conteúdo hoje. Mesmo quem diz estar cansado desse tipo de assunto, interage.

Se você correu para assistir aos stories da Virgínia, mandou um meme no grupo, comentou um “minha vida mudou” ou um “não vou nem trabalhar amanhã”, você engajou. Mesmo que negativamente tenha te chocado, te impactou. E, convenhamos, é isso que move as métricas.

Noticiar ou não a separação de alguém?



A separação de Virgínia e Zé Felipe não foi apenas um episódio da vida de duas celebridades — foi um evento de grande repercussão nas redes e nos veículos de comunicação. A cobertura desse tipo de tema, por portais como o O POVO, muitas vezes gera questionamentos sobre o que é ou não jornalismo.

Mas é importante lembrar que figuras públicas como Virgínia não são apenas influenciadoras ou personalidades da internet. Virginia é empresária, envolvida em escândalos investigativos, que movimentam milhões e impactam o comportamento de consumo de uma parcela significativa da população.

Noticiar o fim de um casamento assim não é sobre o número de cliques, é sobre reconhecer o impacto social, econômico e cultural dessas figuras. Foi assim com a separação de Fátima Bernardes e William Bonner, Gisele Bündchen, Fernanda Souza e Thiaguinho, Eder Militão e Karolina, Felipe Castanhari e Nyvi Estephan e muitos outros

O jornalismo de variedades cumpre seu papel ao cobrir o que movimenta a sociedade — inclusive o entretenimento. E o interesse coletivo que essa separação gerou é prova de que esse conteúdo, sim, importa.

Afinal, Virginia e Zé Felipe se separaram?



Não podemos afirmar. O que dá para analisar é que a condução do anúncio, no entanto, levantou questionamentos. Foi verdade? Foi marketing? Até agora, há quem duvide. Particularmente, me intriga o nível de desconfiança que o casal conseguiu gerar.

Virgínia construiu um império, mas não tem o benefício da dúvida do público. Quando até o término de um relacionamento é tratado como potencial golpe publicitário, algo está falhando — ou está sendo muito bem manipulado.

E teve mais: dias após o anúncio, o casal apareceu em vídeo afirmando que “não era marketing” e que “não iam lançar nada”. Essa tentativa de contenção só escancarou o problema: quando você precisa explicar que seu término é real, talvez sua imagem já esteja má vista.

Há ainda especulações sobre uma possível separação motivada por questões empresariais, como divisão de bens e reestruturação de negócios. Em um cenário onde casamentos e marcas se confundem, essa hipótese se sustenta com mais força do que parece.

Mas afinal, o que você deixou de fazer porque a Virgínia anunciou a separação de Zé Felipe?

E para quem comenta: “isso não muda minha vida”, “isso não é notícia”, “tem coisa mais importante”, "não se fala de outra coisa no terminal tal" vale lembrar: você viu, você comentou, você engajou. E isso já diz muito sobre o que nos atrai, nos move e nos prende à tela.



No fim das contas, o incômodo nem é com a separação em si, mas com o espelho que ela coloca na nossa cara: o quanto a gente finge que não liga, mas tá sempre lá, acompanhando. No fundo, o entretenimento que a gente vive criticando é o que mais mexe com a gente.