Resumo da ópera política: Michele, até agora, está humilhando Ciro

Foto: Divulgação / Twitter Damares Alves Michele Bolsonaro

Vivi para ver alguém demonstrar capacidade de silenciar Ciro Gomes, aquele político conhecido ao longo de sua trajetória por não deixar ataque sem defesa, pergunta sem resposta. Desde domingo, e hoje já estamos na quarta-feira, circulam as fortes críticas feitas contra ele pela ex-primeira dama Michele Bolsonaro, abrindo uma crise que já teve como efeito objetivo o desmonte de uma aliança que colocava o PL no bloco de apoio a Ciro para uma provável candidatura dele ao governo do Ceará.

Onde está aquela corajosa figura política sem papas na língua, que dispara para todo lado, nos termos mais duros que conseguir encontrar, sempre que cutucado por alguém? É difícil explicar as razões de os ataques de Michele e a forma como ela decidiu desferi-los seguirem completamente ignorados, até agora, por quem não costuma desdenhar situações assim ao longo da caminhada.



O fato de estar em viagem ao exterior, ao que consta visitando um filho nos Estados Unidos, anda longe de justificar a postura diferente de Ciro no caso, considerado, insista-se, o seu estilo pessoal impetuoso. Experiente e calejado, claro que ele sabia que a aproximação com os bolsonaristas geraria constrangimentos porque suas críticas ao líder do grupo sempre foram públicas e abertas, não era conversa de bastidores que agora está vindo à tona.



Haveria problemas a serem administrados ao longo da caminhada e seria ingenuidade, atributo negativo (no caso) que certamente não lhe diz respeito, imaginar o contrário. A forma como a coisa está acontecendo, porém, vai muito além disso, especialmente a a partir de quando Michele Bolsonaro veio a Fortaleza e tocou na ferida.



Ciro Gomes, com todo seu histórico e a pompa que carrega de grande orador, debatedor quase que sem oponente no cenário político nacional etc, está sendo submetido a uma espécie de humilhação onde, por exemplo, o encerramento das conversas em torno de aliança de conveniência sob costura no Ceará para 2026 é anunciada publicamente sem qualquer preocupação de comunicação prévia, por uma deferência que os interlocutores fariam por merecer diante dos sinais anteriores de que o diálogo fluia bem. À parte as diferenças do passado.

Resumo da história: Michele Bolsonaro está submetendo Ciro Gomes a uma humilhação pública que, até então, ninguém houvera conseguido fazê-lo. Talvez isso mude quando o político cearense decidir reagir, caso o faça, mas o que tem acontecido nestes dias que se seguem à passagem por aqui da ex-primeira dama impõe ao ex-governador, ex-ministro, ex-prefeito de Fortaleza, ex-deputado federal e estadual, uma derrota política inédita e surpreendente.

