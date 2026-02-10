O voluntarismo de Ciro é bem vindo, mas insuficiente

Foto: Yago Pontes/O POVO CBN Cariri Ciro Gomes em agenda em Juazeiro do Norte, no Cariri

Em meio a toda aquela conversa de que juízo e emoção brigam em torno da ideia de ser candidato ao governo do Ceará, dando a entender que ainda não tomou uma decisão quanto ao assunto, Ciro Gomes, no discurso que fez em Juazeiro do Norte, no sábado, sugeriu, no contexto em que criticava a política da gestão atual sobre o assunto, que lhe sendo dado o privilégio de estar sentado por um dia na cadeira de despachos do Palácio da Abolição iria "enfrentar as facções". Vou entender o termo "enfrentar", na aplicação proposta na fala, como "resolver" e a partir disso fazer minhas reflexões.



Consta que Ciro tem focado muito fortemente no tema da segurança pública em seus estudos sobre a realidade cearense e, se candidato, lançará uma atenção especial na direção dele. No entanto, considero impossível que a declaração seja resultado de sua conversa com especialistas na busca de caminhos para se encontrar uma saída para o quadro atual, de fato, insuportável.



É muito pouco provável, insistirei, que os policiais, acadêmicos, políticos, empresários e outras pessoas com as quais o tucano (sim, ele recém voltou ao PSDB, para quem não foi avisado) conversou no esforço de entender o cenário, tenha sugerido que a solução será o candidato a governador posar de herói ou xerife diante da sociedade cearense. Ciro fala bem, é incisivo, concatena as ideias de maneira compreensível, demonstra-se convincente em muita coisa que diz, mas, apesar disso tudo, não vencerá o crime organizado com discurso.



A oposição da qual Ciro faz parte e que naturalmente tem explorado as estatísticas ruins que o Ceará apresenta, optando por ignorar de maneira absoluta que elas fazem parte de um contexto nacional que deveria ser observado, precisará apresentar na campanha um plano que aponte o que faria (ou fará) de diferente instalando-se no poder. É dificil imaginar que o esforço de convencimento do eleitor esteja resumido a oferecer um super-herói que precisará apenas de um grito para vencer o crime com o nível de organização que ele ostenta nos dias atuais.



Quando alguém diz que precisa de apenas 24 horas para "enfrentar" - no sentido que entendi de "resolver" - uma crise com a dimensão da que temos hoje no Ceará, pela presença de forças muito bem articuladas pelo lado dos malfeitores, não se pode dizer que esteja dimensionando-a com a seriedade devida. Ou, em respeito à inegável inteligência de quem já demonstrou tê-la em sua longa vida pública, responsabilidade necessária.

