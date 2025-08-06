Deuzinho, ex-vice-prefeito, assume secretaria na Prefeitura de Caucaia

Foto: Agência Câmara Deuzinho Filho assume como secretário em Caucaia

O ex-vice-prefeito de Caucaia, Deuzinho Filho (União Brasil) será o novo secretário de Desenvolvimento Econômico do Município. A nomeação foi publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira, 6.

Ele foi eleito como vice na chapa de Vitor Valim (PSB) em 2020 contra Naumi Amorim (PSD), atual prefeito.

Após rompimento com Valim, Deuzinho apoiou Naumi no segundo turno e foi nomeado secretário-executivo do gabinete do prefeito.