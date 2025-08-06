Logo O POVO+
Deuzinho, ex-vice-prefeito, assume secretaria na Prefeitura de Caucaia
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Deuzinho, ex-vice-prefeito, assume secretaria na Prefeitura de Caucaia

A nomeação foi publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira, 6
Tipo Notícia
Deuzinho Filho assume como secretário em Caucaia (Foto: Agência Câmara)
Foto: Agência Câmara Deuzinho Filho assume como secretário em Caucaia

O ex-vice-prefeito de Caucaia, Deuzinho Filho (União Brasil) será o novo secretário de Desenvolvimento Econômico do Município. A nomeação foi publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira, 6.

Ele foi eleito como vice na chapa de Vitor Valim (PSB) em 2020 contra Naumi Amorim (PSD), atual prefeito.

Após rompimento com Valim, Deuzinho apoiou Naumi no segundo turno e foi nomeado secretário-executivo do gabinete do prefeito.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?