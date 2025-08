Oposição garante quórum em sessão que votou projeto de Elmano

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Deputados da base e oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

A primeira sessão de formato totalmente presencial desde a volta das atividades, realizada na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta quarta-feira, 6, contou com votação importante para o governo, mas a oposição reivindica só ter ocorrido porque coube a ela garantir o número mínimo de deputados.

Foi votado e aprovado por unanimidade, em regime de urgência, o pacote de medidas enviada por Elmano de Freitas (PT) para amenizar os impactos do tarifaço norte-americano. Porém. segundo deputados da oposição, isso poderia não ter acontecido.

A mensagem governamental chegou à Casa pouco depois das 9h30min e cerca de uma hora depois, o deputado Lucinildo Frota (PDT) pediu verificação do quórum. São necessários 16 parlamentares para abrir a sessão e 24 para votar os projetos. Não havia número suficiente de presentes para as atividades. A oposição era maioria no momento.

"Em nome da oposição, eu solicitei a verificação de presença. O governo não teve habilidade para botar deputados suficientes para fazer com que a sessão inicie e a oposição foi responsável por fazer com que a sessão iniciasse e votasse os projetos de interesse do governo", disse Lucinildo.



Felipe Mota (União), membro da Mesa Diretora, também ficou insatisfeito com a falta da presença dos deputados da base desde o início e atribuiu o andamento e votação na sessão à oposição.

"Quero deixar claro o seguinte. Hoje é um dia triste pra nação brasileira, quando estamos sendo taxados, mas é a oposição do Ceará que está garantindo que o projeto que está vindo do Executivo Estadual possa pelo menos tramitar", afirmou.

"Nós demos todo o tempo necessário para que a base do governo estivesse dentro do plenário e a base do governo não conseguiu colocar o número suficiente de 16 deputados para estarem dentro do plenário, abrir a sessão e discutir o projeto", declarou Felipe.



Após a pressão da oposição, os deputados estaduais da base foram chegando ao Plenário 13 de Maio. Ao todo, 36 parlamentares marcaram as presenças durante a sessão.

O pacote econômico foi aprovado com o voto de 34 dos 35 presentes na hora da votação, Danniel Oliveira (MDB) que presidia não votou.