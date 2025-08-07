Projeto de Bíblia nas escolas volta a tramitar na Alece

Foto: FÁBIO LIMA Governador Elmano de Freitas participa da missa na Catedral

Volta a tramitar nesta quinta-feira, 7, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) projeto do governador Elmano de Freitas (PT) para distribuição de exemplares de bíblias e outros livros sagrados de outras religiões nas escolhas da rede estadual de ensino.

Projeto já havia sido aprovado como projeto de indicação, que não tinha valor de lei, apenas de sugestão ao Poder Executivo.

A mensagem foi enviada pelo governador em 2024, mas só agora entrou na pauta.

Colaborou Rogeslane Nunes, especial para O POVO