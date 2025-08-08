Alece reabrirá galerias ao público

Foto: FÁBIO LIMA ￼GALERIAS da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) voltarão a serem abertas

Fechadas desde a pandemia de Covid-19, as galerias do Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) voltarão a serem abertas ao público. A decisão do presidente da Casa, Romeu Aldigueri (PSB) está tomada. Espera-se que até setembro já receba a população.

A equipe do parlamento aguarda a implantação dos equipamentos de segurança digital como detector de metal, biometria e aparelhos para dar acesso seguro e de controle de entradas e saídas.

Volta animada

Falando em Alece, a primeira semana após o retorno dos trabalhos foi "on fire". Os deputados aprovaram um pacote de medidas econômicas do Governo para amenizar impactos do tarifaço dos Estados Unidos e projeto do Executivo que disponibiliza bíblias e livros sagrados de outras religiões nas escolas públicas

"Quarta da maldade"

Expressão "quarta da maldade" para se referir ao dia de atividades mais intensas, é válida para a primeira-quarta-feira com o formato 100% presencial na Alece. Os deputados precisam ficar mais atentos às presenças.

Foi a oposição que garantiu a votação do pacote econônimico enviado por Elmano. Ainda sem o número de deputados necessários, ela pediiu verificação de quórum e, na iminência de a sessão ser encerrada, os demais apareceram.

Secretários de Evandro na CMFor

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) passará a receber a partir da próxima terça-feira, 12, secretários do prefeito Evandro Leitão (PT) para bate-papo com os vereadores, tanto da base como da oposição, ouvindo demandas.

A primeira convidada é Riane Azevedo, secretária da Saúde de Fortaleza. Saúde é a principal área de reclamações da população levadas aos vereadores, que em sua parte criticavam a falta de diálogo com a antiga secretária, Socorro Martins.

Bate-papo com a liderança

A iniciativa do bate-papo dos secretários da Prefeitura com os vereadores partiu do líder de Evandro na CMFor, o vereador Bruno Mesquita (PSD). Os encontros ficarão sendo às terça-feiras.

Agora vai?

A ida dos secretários à Câmara será oportunidade para os vereadores não precisarem bater de porta em porta para apresentar demandas. Alguns parlamentares, principalmente — mas não exclusivamente — da oposição, reclamam da falta de atenção.

Pinga-fogo