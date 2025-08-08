Logo O POVO+
Assembleia entregará Medalha Paulo Bonavides para personalidades do Direito
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Assembleia entregará Medalha Paulo Bonavides para personalidades do Direito

A honraria será entregue para nomes como Maria Elizabeth Rocha, presidente do Supremo Tribunal Militar (STM) e Paulo Gonet, procurador-geral da República
Assembleia Legislativo do Estado do Ceará (Alece) (Foto: Bia Medeiros/ Alece)
Foto: Bia Medeiros/ Alece Assembleia Legislativo do Estado do Ceará (Alece)

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), fará na próxima segunda-feira, 11, a entrega da primeira edição da Medalha Paulo Bonavides que homenageia personalidades de destaque no meio jurídico.

Quatro nomes receberão a honraria na ocasião. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar (STM); Martonio Mont'Alverne Barreto Lima, procurador do município de Fortaleza e professor universitário; Paulo Gustavo Gonet Branco, procurador-geral da República (PGR); e Teodoro Silva Santos, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A solenidade acontecerá a partir das 18h no Auditório João Frederico Ferreira Gomes, localizado no anexo II da Assembleia Legislativa do Ceará.

 


 

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?