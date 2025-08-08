Assembleia entregará Medalha Paulo Bonavides para personalidades do Direito

Foto: Bia Medeiros/ Alece Assembleia Legislativo do Estado do Ceará (Alece)

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), fará na próxima segunda-feira, 11, a entrega da primeira edição da Medalha Paulo Bonavides que homenageia personalidades de destaque no meio jurídico.

Quatro nomes receberão a honraria na ocasião. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar (STM); Martonio Mont'Alverne Barreto Lima, procurador do município de Fortaleza e professor universitário; Paulo Gustavo Gonet Branco, procurador-geral da República (PGR); e Teodoro Silva Santos, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A solenidade acontecerá a partir das 18h no Auditório João Frederico Ferreira Gomes, localizado no anexo II da Assembleia Legislativa do Ceará.



