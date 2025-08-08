Logo O POVO+
PSDB acerta a volta do Ciro Gomes
O bom filho à casa torna. Ciro Gomes deixará o PDT e irá se filiar ao PSDB, partido pelo qual foi governador do Ceará.

A informação foi confirmada por um aliado do ex-presidenciável à coluna.

A expectativa é de que Ciro se filie ainda em agosto a sigla tucana. Ele é ventilado como pré-candidato ao Governo em 2026.

Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB, falou com Tasso e com Ciro por ligação telefônica, nesta sexta-feira, 8.

